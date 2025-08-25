Serbische Sängerin von Ex verprügelt und mit Messer attackiert (VIDEO)

Die serbische Sängerin Ana Nikolic hat ihren ehemaligen Partner Goran Ratkovic Rale wegen Gewalt angezeigt. Mit einem verstörenden Video wandte sie sich gestern an die Öffentlichkeit und schilderte nun detailliert die Vorfälle, die zur Trennung führten.

Der Konflikt eskalierte während einer gemeinsamen Autofahrt. „Rale hat mich vom Fahrersitz aus gegen die Scheibe gestoßen und verlangt, dass ich aussteige, obwohl ich angeschnallt war“, berichtet Nikolic. „Er öffnete meinen Gurt und schlug mich – daher habe ich jetzt einen blauen Fleck.“ Anschließend sei er ausgestiegen, um zu rauchen, woraufhin sie sich hinters Steuer setzte, da sie im Gegensatz zu ihm nicht alkoholisiert gewesen sei.

Als sie später ins Haus zurückkehrte, traf sie auf den Schnaps trinkenden Rale. Auf ihren Hinweis, dass der Hausschlüssel von außen stecke, habe er behauptet, sie hätte ihn an der Tankstelle vergessen – „weil Angriff die beste Verteidigung ist“, so Nikolic. Ihre Bitte an den Sicherheitsdienst, jemanden für eine Fahrt nach Belgrad zu organisieren, wurde abgelehnt: „Schwarze Ana, wer soll dich um 4:15 Uhr fahren?“ Drei Tage lang sei sie dort psychischer Misshandlung ausgesetzt gewesen, bevor sie in ein anderes Hotel wechselte und schließlich selbständig die Heimreise antrat.

Offizielle Anzeige und medizinische Untersuchung

Nach der öffentlichen Anklage erstattete Nikolic offiziell Anzeige bei der Polizei. Beide Partner wurden daraufhin von den serbischen Behörden einvernommen. Die Sängerin unterzog sich anschließend einer medizinischen Untersuchung im Notfallzentrum, wo Ärzte leichte Verletzungen, Hämatome am Kopf und an den Armen feststellten und eine sofortige Behandlung anordneten. Ratković erhielt eine 48-stündige Annäherungsverbotsverfügung gegen die Sängerin.

Toxische Beziehung

Die Sängerin beschreibt ihren Ex-Partner als jemanden mit „Diven-Komplex“, der stets im Mittelpunkt stehen müsse. „Ich habe ihm angeboten, dass er der Star sein kann und ich als Managerin mit den Leuten rede, weil er das offensichtlich nicht kann“, erklärt sie. Zudem wirft sie ihm vor, über seine Beziehung zu einer gewissen Olja Bajrami gelogen zu haben. Als sie ein gemeinsames Foto veröffentlichte, habe er sie angefleht, es zu löschen.

Die Entdeckung dieser Affäre habe sie so belastet, dass „ihre Lippen vor Druck blau wurden“. Ratkovic Sohn habe ihr daraufhin verschreibungspflichtige Medikamente gegeben. Besonders gefährlich seien auch gemeinsame Autofahrten gewesen: „Er überquerte dreimal die durchgezogene Linie, wir wussten nicht, wo wir landen würden“, schildert Nikolic. Als sie ihm mitteilte, nicht mehr mit ihm fahren zu wollen, habe er sie beschimpft.

Ihren Umzug nach Avala (Belgrader Vorort) habe sie an die Bedingung geknüpft, dass er sie nicht mehr betrüge. Stattdessen habe er ihr Handy überwacht: „Alle Nachrichten, die ich erhalte, bekommt auch er auf seinem Telefon.“ Bei einer körperlichen Auseinandersetzung habe er sogar ihr „Silikon verschoben“. Als er sie zudem als schlechte Mutter bezeichnete, sei sie so wütend geworden, dass sie ihn mit einem Messer angegriffen habe.

Nikolic kündigt an, ihm das gemeinsame Haus streitig zu machen und sich dafür „sogar mit dem schlimmsten Feind versöhnen“ zu wollen. Das gemeinsame Haus will sie nicht mehr betreten und betont in mehreren Medienauftritten, dass die Beziehung endgültig beendet sei.

Ratkovics knappe Stellungnahme

Goran Ratković äußerte sich nach der polizeilichen Einvernahme nur kurz gegenüber Medien. Er bestätigte lediglich, dass es zu einem Streit gekommen sei und ihm das 48-stündige Annäherungsverbot auferlegt wurde. Zu den konkreten Vorwürfen wollte er keine detaillierte Stellung nehmen und verwies darauf, dass beide Parteien eine Aussage bei der Polizei gemacht hätten.

Mit einem eindringlichen Appell schließt Nikolic ihre Schilderung: „Seid nicht wie ich – zeigt Gewalt sofort an.“