Mit 13 verheiratet, mit 14 Mutter. Zehn Tage nach der Geburt ihres Babys ist Sogand tot. Der Verdacht richtet sich gegen ihren Ehemann.

Sogand M. aus der iranischen Provinz Kerman, gerade einmal 14 Jahre alt, soll am 6. November den schweren Misshandlungen ihres 20-jährigen Ehemannes erlegen sein. Wie Menschenrechtsaktivisten angeben, hatte die Jugendliche ihren Mann zuvor gefragt, ob sie dessen Familie besuchen dürfe. Er soll daraufhin auf sie eingeprügelt haben.

Zur Ehe gezwungen worden sein soll Sogand schon als 13-Jährige. Als es mutmaßlich zur Gewalttat kam, hatte sie erst zehn Tage davor ihr Baby zur Welt gebracht.

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Neue Hintergründe

Das Frauenkomitee des Nationalen Widerstandsrates des Iran (NCRI) gibt an, die Jugendliche habe kurz zuvor außerdem einen Verkehrsunfall überstanden. Von dessen Folgen habe sie sich bis zur Entbindung nicht zur Gänze erholt. Gegenüber der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) schilderte der Vater, der Schwiegersohn habe den Kontakt seiner Tochter zu ihrer Herkunftsfamilie stark beschnitten. Sei er außer Haus gewesen, habe er die Jugendliche eingesperrt.

Festnahme des Ehemannes

Am 10. November, vier Tage nach der mutmaßlichen Tat, kam es zur Festnahme des Ehemannes. Laut dem Frauenkomitee des NCRI soll er gestanden haben. Als Motiv habe er „familiäre Streitigkeiten“ angegeben. Beim Frauenkomitee handelt es sich um eine oppositionelle Organisation, die sich für Frauenrechte sowie für einen demokratischen Iran ohne religiösen Einfluss starkmacht.