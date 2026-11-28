Wer dieses Wochenende nach Bosnien und Herzegowina fährt, sollte nicht nur die Grenze im Blick haben. Schnee, Steinschlaggefahr und Baustellen erschweren die Weiterreise auf mehreren wichtigen Strecken.

Der bosnisch-herzegowinische Automobilclub BIHAMK meldete am 27. November um 20 Uhr Schnee auf der Straße Bihać–Ripač–Vrtoče. In weiten Teilen des Landes waren die Fahrbahnen nass, in höheren Lagen beeinträchtigte stellenweise Nebel die Sicht. Für Reisende aus Österreich und Deutschland bedeutet das: Auch nach dem Grenzübertritt lohnt sich ein erneuter Blick auf die Straßenlage.

Richtung Krajina treffen Schnee und Baustellen zusammen

Auf dem Abschnitt Bihać–Ripač kommen laut Lagebericht Bauarbeiten mit wechselweiser Verkehrsführung über eine Fahrspur hinzu. Wer über Bihać weiter Richtung Vrtoče unterwegs ist, sollte deshalb zusätzliche Zeit einplanen. Eine Ausweichroute ist nicht automatisch die bessere Wahl. Gerade bei winterlichen Verhältnissen sollte eine im Navigationsgerät vorgeschlagene Nebenstraße erst anhand der aktuellen Befahrbarkeit geprüft werden.

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Auf diesen Bergstrecken warnt BIHAMK vor Steinschlag

Besondere Vorsicht gilt auf den Verbindungen Prozor–Gornji Vakuf/Uskoplje über den Makljen, Bugojno–Novi Travnik über Rostovo und Kotor Varoš–Kneževo. Auch Rogatica–Ustiprača sowie Brodar–Rudo nennt der Automobilclub wegen häufiger Abgänge von Gestein und Erdmaterial. Die Warnung bedeutet nicht, dass diese Straßen generell gesperrt sind. Sie verlangt aber eine angepasste Fahrweise und Aufmerksamkeit für Hindernisse auf der Fahrbahn.

Nicht jede Bosnienreise führt durch dieselben Bedingungen

Wer Verwandte in der Krajina besucht, fährt andere Straßen als jemand mit Ziel Sarajevo, Tuzla oder Herzegowina. Eine einzelne Schneemeldung lässt sich deshalb nicht auf das gesamte Land übertragen. Entscheidend ist die vollständige Route bis zum Zielort. Gerade die letzte Etappe über eine Bergstraße kann andere Anforderungen stellen als die zuvor benutzte Autobahn. Vor der Abfahrt sollten Reisende deshalb auch Tankfüllung, Winterausrüstung und ausreichend Zeit für Pausen berücksichtigen.

Die genannten Straßenverhältnisse beziehen sich auf den BIHAMK-Bericht vom Freitagabend, 27. November. Wer am Wochenende losfährt, sollte die Lage unmittelbar vor Reisebeginn und bei einer sicheren Pause erneut überprüfen.