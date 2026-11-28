Sie verschmutzen Balkone, besetzen Fensterbretter und sorgen für Streit im Grätzl. Jetzt empfiehlt der Wiener Petitionsausschuss, betreute Taubenschläge weiter auszubauen, mit einer ungewöhnlichen Methode gegen die Vermehrung.

Wer Tauben füttert, sieht darin oft eine Hilfe für hungrige Tiere. Wer danach den Balkon reinigen muss, empfindet dieselbe Handlung als Ärgernis. Dieser Konflikt beschäftigte am 27. November den Wiener Petitionsausschuss. Eine Bürgerinitiative hatte ein nachhaltiges Stadttaubenmanagement gefordert und sich gegen die Kriminalisierung artgerechter Körnerfütterung ausgesprochen.

Was im Rathaus tatsächlich entschieden wurde

Der Ausschuss empfahl dem zuständigen Stadtrat Jürgen Czernohorszky, die bestehende Wiener Stadttaubenstrategie weiterzuverfolgen. Dazu soll insbesondere der Ausbau betreuter Taubenschläge gehören, sofern die notwendigen Rahmenbedingungen gegeben sind. Vier solcher Standorte bestehen bereits.

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Die Petition wurde damit abgeschlossen. Einen verbindlichen Bauplan mit zusätzlichen Standorten oder einen Eröffnungstermin enthält die veröffentlichte Entscheidung allerdings nicht. Ebenso wenig wurde damit eine allgemeine Erlaubnis zum Taubenfüttern beschlossen.

Futter, Unterschlupf und Eier, aus denen nichts schlüpft

Ein betreuter Taubenschlag bietet den Vögeln einen festen Aufenthalts- und Brutplatz. Sie erhalten dort geeignetes Futter und werden regelmäßig betreut. Gleichzeitig lässt sich kontrollieren, wie viele Jungtiere nachkommen.

Dafür werden gelegte Eier gegen Ei-Attrappen ausgetauscht. Die Tauben können weiter auf dem vermeintlichen Gelege sitzen, ohne dass daraus Nachwuchs entsteht. Die Stadt verbindet damit die Versorgung der Tiere mit einer gezielten Kontrolle ihrer Fortpflanzung.

Warum nicht einfach alle Eier wegnehmen? Laut einer früheren Erklärung des Wiener Wildtierservice würden die Tiere dann rasch erneut mit der Eiablage beginnen. Der Austausch soll genau das verhindern.

Warum ein Taubenschlag auch Anrainern helfen soll

Die Idee richtet sich nicht nur an Tierfreunde. Wenn Tauben einen betreuten Standort nutzen, soll das auch die Belastung an anderen Stellen verringern. Statt sich ausschließlich auf Straßen, Fensterbrettern oder ungewollten Brutplätzen aufzuhalten, bekommen sie einen vorgesehenen Rückzugsort.

Der Bedarf ist längst ein Thema in mehreren Bezirken. Bereits im September berichtete der ORF über Wünsche nach zusätzlichen Taubenschlägen, unter anderem am Alsergrund und in Floridsdorf. Beschwerden betrafen etwa den Julius-Tandler-Platz, den Leopoldauer Platz und das Umfeld von Wien Mitte.

Allerdings reicht es nicht, irgendwo ein Taubenhaus aufzustellen. Nach Angaben des Wildtierservice müssen eine geeignete Fläche, die Finanzierung sowie die Akzeptanz von Grundeigentümern und Anrainern gesichert sein. Außerdem müsse die zusätzliche Fütterung im Umfeld eingestellt werden, damit das Konzept funktioniert.

Brot und Essensreste sind keine gute Hilfe

Ein weiterer Streitpunkt ist das Futter selbst. Stadttauben sind Körnerfresser. Brot und gekochte Speisereste sind kein geeigneter Ersatz für eine artgerechte Versorgung. Im ORF erklärte die Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins, Madeleine Petrovic, dazu: „Die Tauben sollten nur harte Körner fressen, das heißt kein Brot, schon gar keine Essensreste.“ Zwischen Tierschutz und Wildtierservice bleibt dennoch ein wesentlicher Unterschied: Während Tierschützer die geeignete Versorgung betonen, warnt die Stadt davor, durch zusätzliche Futterstellen die Lenkung der Tiere zu den betreuten Standorten zu erschweren.

Weniger Streit braucht mehr als eine Empfehlung

Die Entscheidung im Rathaus bestätigt damit einen bestehenden Ansatz: Tiere versorgen und ihre Vermehrung kontrollieren, statt den Konflikt allein zwischen Fütternden und verärgerten Nachbarn auszutragen. Für Bewohner mit verschmutzten Balkonen bleibt die entscheidende Frage aber offen: Wo entstehen tatsächlich weitere Standorte und wann? Erst an der Umsetzung wird sich zeigen, ob aus der politischen Empfehlung eine spürbare Entlastung im Grätzl wird.