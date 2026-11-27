Der Vermieter steht vor der Tür und will hinein. Ohne Termin darf er das nur in einem Ausnahmefall, sonst braucht er einen guten Grund.

Wer eine Wohnung vermietet, darf sie nicht einfach nach Gutdünken betreten. Erforderlich sind ein gewichtiger Anlass und in der Regel eine vorherige Anmeldung oder Terminvereinbarung. Nur bei Gefahr im Verzug ist ein Zutritt auf eigene Faust zulässig, zum Beispiel wenn eine akute Gefahr rasches Eingreifen verlangt, um einen Schaden abzuwenden.

Gültig sind diese Regeln für alle Wohnungsmietverhältnisse in Österreich, Haupt- wie Untermiete eingeschlossen. Die rechtliche Basis bilden § 8 Abs. 2 MRG sowie die Rechtsprechung zu § 1098 ABGB. Vertragsklauseln, die davon zulasten der Mieter abweichen, sind nur in sehr engen Grenzen erlaubt.

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Als wichtige Gründe gelten unter anderem notwendige Erhaltungsarbeiten, die Prüfung von Gewährleistungsansprüchen, das Ausmessen der Wohnung und die Kontrolle, ob Umbauten fachgerecht ausgeführt wurden. Auch Kaufinteressenten können eine Besichtigung rechtfertigen. Bei Mietinteressenten vor einem bevorstehenden Mietende haben die Gerichte noch nicht abschließend geklärt, in welchem Ausmaß solche Besichtigungen zumutbar sind.

Will der Vermieter ohne besonderen Anlass den Erhaltungszustand oder das mitvermietete Inventar überprüfen, darf er das nur in größeren Zeitabständen tun. Schikanöse Besuche oder Kontrollen zur Unzeit müssen Mieter nicht dulden. Als Schikane gilt es allerdings noch nicht, wenn Sachverständige aus demselben Anlass tatsächlich ein zweites Mal kommen müssen.

Für Verbesserungsarbeiten in der Mietwohnung selbst müssen Mieter den Zutritt grundsätzlich nicht gestatten. Betreffen die Verbesserungen allgemeine Hausteile oder andere Mietgegenstände, kommt es nur in besonderen Einzelfällen in Betracht, dass die Wohnung dafür genutzt und verändert wird.

Ankündigung und Termine

Den konkreten Grund für den Zutritt muss der Vermieter rechtzeitig mitteilen. Besondere Formvorschriften gibt es dafür nicht, die Ankündigung kann schriftlich, mündlich oder per Hausanschlag erfolgen. Ausgenommen dringend notwendige Erhaltungsarbeiten, dürfen berufstätige Mieter damit rechnen, mehrere Tage vorher informiert zu werden.

Besichtigungen haben grundsätzlich zu üblichen und zumutbaren Tageszeiten stattzufinden. Werden mehrere Personen benötigt, müssen die Vermieter deren Besuche aufeinander abstimmen, damit die Zahl der Zutritte klein bleibt. Je weniger drängend der Anlass ist, desto mehr Gewicht haben die Interessen der Mieter.

Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass etwa vierteljährliche Zutritte zur Dichtheitsprüfung einer Wasserversorgungsanlage nicht geduldet werden müssen, sofern eine gleichwertige Prüfmethode zur Verfügung steht, die die Privatsphäre weniger beeinträchtigt. Mieter sind grundsätzlich nicht verpflichtet, Vermietern oder der Hausverwaltung einen Wohnungsschlüssel zu überlassen. Wer berechtigten Zutritt ermöglicht, kann für den damit verbundenen Aufwand keinen Kostenersatz verlangen.

Rechtliche Schritte

Betritt ein Vermieter die Wohnung ohne Wissen des Mieters oder gegen dessen erklärten Willen, liegt abgesehen von der erwähnten Gefahrenausnahme in aller Regel eine Besitzstörung vor. Die entsprechende Klage ist binnen 30 Tagen ab Kenntnis der Störung beim Bezirksgericht einzubringen.

Verwehren Mieter den Zutritt, kann der Vermieter ein Duldungsverfahren anstrengen. Darin wird sein Interesse am Zutritt gegen die Privatsphäre der Mieter abgewogen. Bei Hauptmiete im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes läuft das im wohnrechtlichen Außerstreitverfahren vor der Schlichtungsstelle ab, in allen anderen Fällen per Klage im streitigen Verfahren vor dem Bezirksgericht. Droht ein nicht wiedergutzumachender Schaden, kann der Vermieter beim Bezirksgericht eine einstweilige Verfügung beantragen.

Wer den Zutritt zu Unrecht verweigert, riskiert Verfahrenskosten und unter Umständen Schadenersatz. Der Verlust der Wohnung kommt nur in krassen Ausnahmefällen in Betracht, etwa wenn jemand wider besseres Wissen ohne Grund verhindert, dass ein gefährlicher Mangel dringend behoben wird.