Elf Millionen Euro stehen offen, die Summe steigt weiter. Ein Prüfbericht zeigt, wo das Geld hängt und dass nicht nur Raser zahlen müssen.

Die Summe der unbezahlten Verwaltungsstrafen in sechs steirischen Bezirkshauptmannschaften ist von 10,1 auf 11,4 Millionen Euro gewachsen. Endgültig abschreiben muss man das Geld allerdings nicht, denn zumindest ein Teil kann noch eingetrieben werden. Der steirische Landesrechnungshof hat die Verwaltungsstrafverfahren der Jahre 2023 bis 2025 unter die Lupe genommen. Bestraft wird dabei keineswegs nur im Straßenverkehr. Auch Verstöße gegen das Naturschutzgesetz oder das Ausländerbeschäftigungsgesetz können Verwaltungsstrafen zur Folge haben.

Offene Forderungen

Am Stichtag 4. Jänner 2025 waren in Leoben 3.222.619 Euro und in Graz-Umgebung 3.156.885 Euro nicht beglichen. Hartberg-Fürstenfeld verzeichnete offene Forderungen von 1.918.752 Euro, das Murtal von 1.181.419 Euro. Die Südoststeiermark kam auf 1.117.393 Euro, Deutschlandsberg auf 811.220 Euro. Zu schaffen macht den Behörden unter anderem das Eintreiben von Verkehrsstrafen im Ausland. Gibt es mit dem betreffenden Staat kein entsprechendes Abkommen, lassen sich die Forderungen mitunter nur mühsam durchsetzen.

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Insgesamt 59,9 Millionen Euro haben die überprüften Behörden im Prüfzeitraum eingenommen. 45,5 Prozent davon gingen an das Land Steiermark. Der Rest verteilte sich auf andere Empfänger, etwa die Asfinag, die Polizei und die Gemeinden.

Prüfer-Urteil

Die Zahl der Anonymverfügungen ist von rund 158.800 im Jahr 2023 auf rund 186.700 im Jahr 2025 gestiegen. Das ist ein Zuwachs von 17,6 Prozent. Unterm Strich fiel das Urteil der Prüfer über die untersuchten Behörden positiv aus. Verbesserungspotenzial sehen sie bei der Erfassung der Daten sowie bei der Vereinheitlichung von Kontrollen und Verfahren.

Mit 1. Jänner 2027 gelten bei Anonymverfügungen für bestimmte Verkehrsdelikte österreichweit einheitliche Strafbeträge. Ab 1. Jänner 2027 kostet das Abstellen eines Fahrzeugs im Halte- und Parkverbot oder das Vergessen einer Parkscheibe in der Kurzparkzone bei einer Anonymverfügung 60 Euro. Für diese Übertretungen soll es dann keinen Unterschied mehr machen, in welchem Bundesland ein Autofahrer erwischt wird.