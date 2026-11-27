Silvester naht, und an den Zapfsäulen ändert sich einiges. Während ein Rabatt endet, startet ein Deckel, der später wirken könnte.

Autofahrer in Deutschland müssen sich nach Einschätzung der Bundesregierung rund um den Jahreswechsel auf möglicherweise um 20 bis 30 Cent pro Liter höhere Spritpreise einstellen. Das gilt sowohl für Benzin als auch für Diesel. Mit Neujahr soll die neue Preisobergrenze gelten. Der „BILD“ zufolge könnte sie jedoch erst am 3. oder 4. Jänner tatsächlich greifen. Die Bundesregierung plant, den Spritpreisdeckel ab dem 1. Januar 2027 gelten zu lassen; das Bundeskabinett soll den Gesetzentwurf und die zugehörige Rechtsverordnung am 2. Dezember 2026 beschließen.

Tankrabatt endet

Am 1. Jänner läuft der staatliche Tankrabatt aus. Dadurch fällt eine Entlastung von 14,04 Cent pro Liter weg, inklusive der darauf berechneten Mehrwertsteuer sind es 17 Cent. Der Staat kassiert dann wieder die vollen Steuern und Abgaben. Hinzu kommt, dass die Klimakosten aufgrund der THG-Quote (Treibhausgas-Minderungsquote) steigen.

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Der Tankstellen-Verband geht davon aus, dass sich Sprit schon ohne diese zusätzlichen Klimakosten mindestens um den Betrag der weggefallenen Steuerentlastung verteuert. Verbandssprecher Herbert Rabl richtet gegenüber der „BILD“ eine Warnung an die Autofahrer: „Allen Autofahrern droht im neuen Jahr ein empfindlicher Preisschock.“

Nach Einschätzung des Verbands könnten Mineralölkonzerne ihre Tanks noch vor Silvester zu günstigen Preisen auffüllen, um den Treibstoff im neuen Jahr deutlich teurer abzugeben. Rabl spricht in diesem Zusammenhang von einem „dreisten Abkassieren auf dem Rücken der Autofahrer“. Zugleich rechnet er damit, dass sich der Ärger der Kundschaft gegen die Pächter richtet: „Die Tankstellenbetreiber werden wieder die Prügel kriegen, obwohl nur die Konzerne kassieren.“

Begrenzter Deckel

Der geplante Deckel setzt lediglich bei der Marge auf den Großhandelspreis an, die voraussichtlich 15 bis 20 Cent je Liter nicht übersteigen darf. Als Referenz dient die teuerste Großhandelsregion des Landes. Verteuert sich der Großhandelspreis durch höhere Steuern und gesetzliche Belastungen, steigt auch der zulässige Endpreis an den Zapfsäulen mit. Die Obergrenze könnte daher womöglich nur begrenzt für Entlastung sorgen.