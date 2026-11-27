Ein Streit unter Arbeitskollegen eskaliert im Flachgau. Am Ende stehen ein Messer, ein Schwerverletzter und eine kurze Flucht.

Am Donnerstagvormittag soll ein 21-jähriger Salzburger in Mayrwies im Flachgau mit einem Messer auf einen Arbeitskollegen losgegangen sein. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Zwischen den beiden war es zuvor zu einem Streit gekommen, der schließlich in dem Angriff mündete. Worum es in der Auseinandersetzung ging, ist unklar.

Das Opfer

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 25-jährigen Oberösterreicher. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

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Festnahme des Verdächtigen

Nach der Tat ergriff der Verdächtige die Flucht. Wie die Polizei mitteilt, konnte er wenig später festgenommen werden. Die Ermittlungen sind im Gange.