Im Plenarsaal hält die Opposition ein Schild hoch, doch die Mehrheit zieht durch. Italiens Schulreform ist nun beschlossene Sache.

Italiens Abgeordnetenkammer hat das Decreto Scuola beschlossen. Das Schuldekret macht Schulen und Familien neue Vorgaben und ändert zugleich einiges bei Personal und Lehrmitteln. In der Schlussabstimmung votierten 142 Abgeordnete mit Ja und 112 mit Nein, vier enthielten sich. Der Senat hatte dem Dekret bereits am 20. November zugestimmt.

In ersten Klassen darf künftig nur noch ein Anteil von höchstens 30 Prozent der Schüler ausländische Wurzeln haben. Kinder mit ausreichenden Italienischkenntnissen sind von dieser Grenze ausgenommen. Verboten wird außerdem die Verschleierung des Gesichts in der Schule, Schülerinnen dürfen im Unterricht also weder Burka noch Niqab tragen. Dazu kommen Bestimmungen zu Italienischkursen für ausländische Eltern.

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Neuerungen bringt das Dekret bei den unbefristeten Anstellungen von Lehrern und bei den Spezialisierungswegen für Förderlehrer. Angepasst werden auch die Fristen und Verfahren, die für die Ausarbeitung individueller Bildungspläne gelten. Zusätzliche Mittel sind für Verwaltungs-, Technik- und Unterstützungspersonal sowie für den Fonds zur Verbesserung des Bildungsangebots vorgesehen.

Verlage müssen Schul- und Hochschulbücher künftig auch in digitaler Form anbieten, und zwar zum halben Preis der gedruckten Ausgabe. Lehrmaterialien sollen dadurch leichter zugänglich werden, die Ausgaben der Familien sollen sinken.

Scharfe Kritik

Während der Schlussabstimmung hielten Oppositionsparteien im Plenarsaal ein Schild mit der Aufschrift „In der Schule ist niemand fremd“ in die Höhe. Antonio Caso, Abgeordneter des M5S (Fünf-Sterne-Bewegung), warf der Regierung vor, echte Notlagen wie die Sicherheit der Schulgebäude und die niedrigen Gehälter der Lehrer nicht anzugehen. Aus seiner Sicht komme es auf die Zahl der Lehrer und auf die bereitgestellten Mittel an.

Irene Manzi, Schulverantwortliche der Demokratischen Partei und Fraktionsvorsitzende in der Bildungskommission, kritisierte, das Dekret trenne Kinder und schiebe sie zwischen Schulen hin und her, ohne auf ihre Lebensumstände Rücksicht zu nehmen. Strafen für Eltern und Meldungen durch Bildungseinrichtungen wie die CPIA (Erwachsenenbildungszentren) würden nach ihrer Einschätzung zudem das Vertrauen in die Bildungsgemeinschaft beschädigen.

Zu den größten Streitpunkten zählten die E-Books. Innocenzo Cipolletta, Präsident des italienischen Verlegerverbands Aie, sprach der Regelung echte wirtschaftliche Vorteile für Familien und Studenten ab. Sie überwälzte eine öffentliche Unterstützungsaufgabe auf die Verlage, greife ins Urheberrecht ein und begünstige Piraterie. Nach seiner Einschätzung gefährdet sie außerdem die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Unternehmen und deren Arbeitsplätze.

Streit in Mehrheit

Auch innerhalb der Regierungsmehrheit gab es Differenzen: Forza Italia lehnte die E-Book-Regelung ab, Fratelli d’Italia unterstützte sie. Beim endgültigen Votum trat die Mehrheit dann wieder geschlossen auf. Rosaria Tassinari, Fraktionsvorsitzende von Forza Italia in der Kulturkommission, verwies auf einen gemeinsam unterzeichneten Tagesordnungsantrag, der die unterschiedlichen Positionen ausgleiche. Bildungsminister Giuseppe Valditara begrüßte die endgültige Verabschiedung mit „größtmöglicher Zufriedenheit“. Die Abstimmung sei ein wichtiges Zeichen für den Zusammenhalt der Mehrheit und für deren Unterstützung der Reformtätigkeit der Regierung.