Ab Mittwoch kosten Benzin und Diesel in Kroatien jeweils drei Cent weniger. Der Vergleich mit Österreich und Deutschland zeigt: Besonders bei Diesel kann eine Tankfüllung deutlich günstiger ausfallen, allerdings nicht an jeder Tankstelle.

Wer in den nächsten Tagen nach Kroatien fährt oder das Land auf dem Weg zur Familie durchquert, kann beim Tanken sparen. Die kroatische Regierung hat neue Höchstpreise beschlossen: Ab 25. November 2026 kostet reguläres Benzin höchstens 1,53 Euro, regulärer Diesel 1,79 Euro je Liter. Die Regelung gilt zunächst bis einschließlich 30. November. Beide Kraftstoffsorten werden damit um drei Cent günstiger.

Was eine Tankfüllung in Kroatien jetzt kostet

Bei einer Tankfüllung von 50 Litern ergeben sich anhand der neuen Höchstpreise 76,50 Euro für Benzin beziehungsweise 89,50 Euro für Diesel. Gegenüber den bisherigen kroatischen Preisen sinkt die Rechnung jeweils um 1,50 Euro. Die unmittelbare Entlastung ist damit überschaubar. Interessanter wird es beim grenzüberschreitenden Vergleich: Wer ohnehin zwischen Deutschland, Österreich und Kroatien unterwegs ist, kann durch einen gut gewählten Tankstopp mehr sparen als durch die aktuelle Preissenkung allein.

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Österreich-Vergleich: Bei Diesel ist der Unterschied deutlich größer

Die jüngste Erhebung des Fachverbands der Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich nennt für 23. November einen österreichweiten Durchschnittspreis von 1,570 Euro für Eurosuper 95 und 1,986 Euro für Diesel. Beide Sorten waren damit bereits günstiger als eine Woche zuvor. Verglichen mit Kroatiens neuen Höchstpreisen beträgt der Abstand bei Benzin vier Cent je Liter. Bei 50 Litern entspricht das einer rechnerischen Differenz von zwei Euro. Bei Diesel fällt der Unterschied erheblich größer aus: 19,6 Cent je Liter beziehungsweise 9,80 Euro bei einer 50-Liter-Tankfüllung.

Für Benzinfahrer lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf die einzelne Station. Eine günstige österreichische Tankstelle kann den kleinen Abstand zum kroatischen Höchstpreis aufholen. Bei Diesel spricht der Vergleich stärker für einen Tankstopp in Kroatien, sofern die Station den regulierten Kraftstoff zum genannten Preis anbietet.

Deutschland-Vergleich: Rechnerisch rund 20 Euro Unterschied pro Tank

Noch deutlicher fällt der Abstand zu Deutschland aus. Der ADAC meldete in seiner Wochenauswertung vom 18. November bundesweit durchschnittlich 1,938 Euro für Super E10 und 2,181 Euro für Diesel. Auch dort waren die Preise gegenüber der Vorwoche gesunken.

Gegenüber diesen deutschen Vergleichswerten liegt Kroatiens neuer Benzin-Höchstpreis rechnerisch 40,8 Cent je Liter niedriger. Bei 50 Litern sind das 20,40 Euro. Bei Diesel beträgt die Differenz 39,1 Cent je Liter, also 19,55 Euro pro 50 Liter.

Diese Zahlen sind eine Orientierung, keine garantierte Ersparnis: Die deutschen Werte stammen vom 18. November, die österreichischen vom 23. November. Kroatiens neue Preise gelten erst ab dem 25. November. Außerdem wird beim Benzin deutsches Super E10 mit dem regulierten kroatischen Standardbenzin verglichen, nicht zwingend dieselbe Ethanolmischung. Hinzu kommt ein methodischer Unterschied: Für Österreich und Deutschland werden Durchschnittspreise herangezogen, für Kroatien dagegen staatlich festgelegte Höchstpreise. Die Rechnung zeigt deshalb einen möglichen Preisvorteil, keinen an jeder Zapfsäule identischen Länderabstand.

Die wichtige Ausnahme: Autobahn und Premiumkraftstoffe

Wer die günstigen Preise nutzen möchte, sollte nicht einfach die nächste beliebige Zapfsäule ansteuern. Nach Angaben des ADAC gelten Kroatiens regulierte Höchstpreise nicht an Autobahntankstellen. Auch Premiumkraftstoffe und Benzin mit höherer Oktanzahl sind ausgenommen. Für Kraftstoffe mit zugesetzten multifunktionalen Additiven sieht die kroatische Verordnung eine freie Preisbildung vor.

Entscheidend sind deshalb die konkrete Kraftstoffsorte und der tatsächlich angeschriebene Literpreis. Eine vermeintlich günstige Tankfüllung kann deutlich teurer werden, wenn statt der Standardqualität eine Premiumvariante gewählt wird.

Für die Heimfahrt zählt die Route, nicht nur der Länderpreis

Für Familien aus Österreich und Deutschland mit Verbindungen nach Kroatien oder weiter auf den Balkan lautet die praktische Konsequenz: Tankstopps entlang der ohnehin geplanten Strecke vergleichen. Ein größerer Umweg allein wegen des Benzinpreises ist angesichts der kleinen Differenz zu Österreich schwer zu rechtfertigen. Bei Diesel und gegenüber Deutschland ist der rechnerische Spielraum größer. Zusätzlicher Verbrauch, mögliche Mautkosten und Zeitaufwand müssen aber gegengerechnet werden.

Wer erst im Dezember fährt, sollte neu vergleichen: Die jetzt beschlossenen kroatischen Preise gelten nur bis zum 30. November. Eine günstige November-Tankfüllung ist noch kein verlässlicher Preismaßstab für die Weihnachtsreise.