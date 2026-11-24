Kane fällt monatelang aus, beim FC Bayern rückt der Jänner in den Fokus. Zwei Ex-Profis nennen einen Österreicher, der ganz woanders kickt.

Sasa Kalajdzic als Winterzugang beim FC Bayern? Die früheren Profis Marko Stankovic und Didi Hamann können sich den ÖFB-Teamspieler als Offensivoption beim deutschen Rekordmeister vorstellen. Ein bestätigtes Interesse der Münchner steckt hinter den Überlegungen allerdings nicht.

Auslöser der Debatte im Podcast „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ von Sky Sport Austria ist der Ausfall von Harry Kane. Der Stürmer erlitt einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk und fehlt mehrere Monate. Damit könnte schon im Jänner eine Verstärkung auf die Agenda rücken.

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Kane-Ersatz

Einen Kane-Ersatz im Eins-zu-eins-Tausch gibt es für Stankovic nicht. „Harry Kane ist ein Spielertyp, den kannst du nicht ersetzen, weil er eine ganz unkonventionelle Art und Weise hat zu kicken“, sagt er. Die Bayern müssten deshalb nach seiner Einschätzung gleich zwei verschiedene Offensivkräfte holen. Gesucht seien ein spielstarker Angreifer und ein klassischer Mittelstürmer mit Tiefgang und Durchsetzungsvermögen.

Kalajdzic im Fokus

Kalajdzic spielt für den LASK, mit dem er auch in der Champions League aufläuft. Zuletzt machte er sowohl im Klub als auch im ÖFB-Team mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam. Hamann sieht über die akute Verletzungspause hinaus Argumente für den Angreifer. Kalajdzic könnte der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany seiner Einschätzung nach langfristig weiterhelfen und hätte auch mit einem Platz auf der Bank hinter Kane kein Problem. Dazu bringe seine Körpergröße ein Element ins Spiel, über das nur wenige Spieler verfügen.

Bei den Bayern steht mit Konrad Laimer schon ein Teamkollege aus dem ÖFB-Kader unter Vertrag.

In Deutschland wird außerdem über ein Comeback von Eric Maxim Choupo-Moting als mögliche Alternative gesprochen.