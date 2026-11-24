Montagabend, Norfolk, ein königliches Anwesen: Zwei Männer wollten offenbar hinein. Stattdessen landeten sie in Polizeigewahrsam.

Zwei Männer sind nach einem mutmaßlichen Einbruchsversuch auf dem Areal des königlichen Landsitzes Sandringham von der Polizei festgenommen worden. Zu dem Vorfall kam es am Montagabend in der englischen Grafschaft Norfolk. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich zu diesem Zeitpunkt niemand im betroffenen Gebäude auf.

Der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ zufolge soll es sich dabei um Anmer Hall handeln, den Rückzugsort von Prinz William und Prinzessin Catherine, die beide 44 Jahre alt sind. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte die Polizei die Festnahmen wegen Einbruchsverdachts. Am 24. November 2026 teilte die Polizei mit, dass zwei Männer wegen des Verdachts auf Einbruch und Hausfriedensbruch festgenommen worden seien und sich weiterhin in Polizeigewahrsam befänden.

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Laut dem Zeitungsbericht hat das Anwesen zehn Schlafzimmer. Das Thronfolgerpaar und seine drei Kinder, Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8), sind dort allerdings nur selten anzutreffen. Die Weihnachtstage verbringen die britischen Royals traditionell im größeren Sandringham House.

Neuer Wohnsitz

Inzwischen wohnt die Familie in der Forest Lodge auf dem Areal von Schloss Windsor. Beim Einzug wurde das Haus mit acht Schlafzimmern als „forever home“ des Paares bezeichnet. Auch als König und Königin wollen William und Catherine dort leben.

Ganz in der Nähe befindet sich das Elite-Internat Eton, das George mittlerweile besucht. Als sogenannte arbeitende Royals genießen William und seine Familie rund um die Uhr Personenschutz.

Frühere Zwischenfälle

Vereinzelt kam es in den vergangenen Jahren zu sicherheitsrelevanten Zwischenfällen im Umfeld der königlichen Familie. Vor rund zwei Jahren entwendeten unbekannte Täter zwei Fahrzeuge vom Anwesen rund um Schloss Windsor.

Im Jahr 1982 drang ein Mann bis in das Schlafzimmer von Königin Elisabeth II. vor und unterhielt sich dort mehrere Minuten lang mit ihr.