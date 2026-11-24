Ein Ausweis, ein abgelehnter Bewerber und ein Notruf: Am Wiener Küniglberg eskaliert ein monatelanger Streit um Papiere.

Offenbar ist es am Dienstagvormittag in der ORF-Zentrale auf dem Wiener Küniglberg zu einem Polizeieinsatz gekommen, ausgelöst durch einen Disput über die Herausgabe von Dokumenten. Den Hintergrund bildet die Besetzung der Geschäftsführung bei der ORF-Beitrags Service GmbH (OBS). Ein Bewerber, der dabei nicht zum Zug kam, will dagegen auf dem Rechtsweg vorgehen. Seinen eigenen Angaben zufolge bemüht er sich seit Monaten darum, Unterlagen für ein Gerichtsverfahren zu bekommen.

Streit um Identität

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Frage, wie der Mann seine Identität belegen soll. Der ORF besteht auf einem schriftlichen Nachweis. Der Bewerber will seinen Ausweis aus Gründen des Datenschutzes dagegen nur persönlich vorlegen. Wie der Mailverkehr zeigt, der der „Krone“ vorliegt, hatte der ORF als Alternative zur Ausweiskopie auch die Übermittlung einer digitalen Signatur oder eines gleichwertigen Identitätsnachweises angeboten.

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Polizeieinsatz am Küniglberg

Laut dem Bewerber hätten sich Mitarbeiter abermals geweigert, seine Identität zu dokumentieren. Deshalb habe er den Polizeinotruf gewählt. Auch der Rechtsanwalt Marcus Hohenecker sei, so der Mann, vor Ort gewesen.