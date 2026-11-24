Von Osijek nach New York: Ein kroatischer Drohnenbauer steht live an der Börse. Hinter dem Auftritt steckt eine ungewöhnliche Serie.

Srdjan Kovacevic, Geschäftsführer und Mitgründer des kroatischen Drohnenherstellers Orqa, war live bei „NYSE Live“ zu Gast, einem Programm der New Yorker Börse. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stellte er dort den Betrieb aus Osijek vor und sprach über dessen wirtschaftliche Entwicklung.

Laut Kovacevic hat Orqa seinen Umsatz in den zehn Jahren seines Bestehens Jahr für Jahr verdoppelt. Nur im Covid-Jahr lag das Plus bei 42 Prozent. „Wir waren in jedem Jahr profitabel und haben nie Geld verloren“, sagte er.

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Wachstumsmotor Verteidigung

Der wichtigste Wachstumsmotor sei seit vier Jahren die Nachfrage nach Teilen für den Verteidigungsbereich, erklärte Kovacevic. Er rechne damit, dass dieser Sektor noch drei, fünf oder vielleicht sogar sieben Jahre für weiteres Wachstum sorgen werde.

Das größte Potenzial sieht der Firmenchef im Umbau der Streitkräfte. Die ukrainische und die russische Armee hätten diesen Wandel bereits vollzogen. Die übrigen Armeen innerhalb der NATO stünden hingegen noch ganz am Anfang einer Transformation, die aus seiner Sicht unvermeidlich sei. Sie werde die Nachfrage mindestens fünf Jahre lang antreiben, prognostizierte er.

Auftritt an der Wall Street

Orqa unterhält nach eigenen Angaben weltweit Partnerschaften, darunter in 24 NATO-Mitgliedsländern. Den Auftritt an der Wall Street wertete Kovacevic als Meilenstein für die gesamte heimische Wirtschaft. „Hier zu sein und unser Logo an der Wall Street zu sehen, ist ein bedeutender Moment für den gesamten kroatischen Unternehmenssektor.“ Zugleich sei der Auftritt eine Bestätigung der Expertise und der Innovationen seines Unternehmens.

Nikola Pavesic, Direktor für Investorenbeziehungen bei Orqa, verstand die Einladung als positives Signal für die bevorstehende Expansion und eine mögliche Kapitalaufnahme. Auf den privaten Märkten hat sich Orqa bisher unter anderem Mittel von den lokalen und regionalen Fonds Aymo und DayOne sowie von Lightspeed und Expeditions gesichert.

„Auf jeden Fall planen wir künftige Kapitalinvestitionen, bevor wir wieder hierher an die Wall Street zurückkehren“, betonte Pavesic.