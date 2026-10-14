Millionen-Deal: Pentagon setzt auf Drohnen-Technologie aus Kroatien

Ein kroatisches Tech-Unternehmen, ein US-Partner und ein 38-Millionen-Dollar-Deal fürs Pentagon – Osijek liefert.

Das Unternehmen Orqa U.S. hat einen Vertrag über 38 Millionen Dollar zur Produktion unbemannter Fluggeräte für das US-Verteidigungsministerium an Land gezogen. Hinter dem amerikanischen Auftragnehmer steht die kroatische Technologiefirma Orqa mit Sitz in Osijek.

Joint Venture & Auftrag

Bei Orqa U.S. handelt es sich um ein Joint Venture zwischen der kroatischen Orqa und dem US-amerikanischen IT-Dienstleister By Light Professional IT Services. Im Rahmen des Programms „Drone Dominance Gauntlet II“ wurde das Unternehmen als eines von neun internationalen Teams für die Zusammenarbeit ausgewählt – nachdem es zuvor in einem globalen Wettbewerb den zweiten Platz belegt hatte.

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Die Fertigung ist in einer rund 17.000 Quadratmeter großen Anlage in Port Orange, Florida, angesiedelt. Charles Phillips, CEO von Orqa U.S., bezeichnete die Platzierung als „wichtigen Meilenstein“ und zeigte sich überzeugt, dass bewährte Drohnentechnologie in Kombination mit einer Produktion auf US-amerikanischem Boden die Anforderungen der Bundesregierung erfüllen könne.

Kroatische Strahlkraft

Orqa hat sich in den vergangenen Jahren als einer der maßgeblichen Akteure im Bereich unbemannter Systeme positioniert.

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