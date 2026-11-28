Wer am ersten Adventsonntag etwas mit seiner Familie unternehmen möchte, muss dafür nicht tief in die Tasche greifen. Gleich mehrere Wiener Museen bieten am 29. November kostenlosen Eintritt, Führungen und kreative Programme für Kinder und Erwachsene an.

Während auf den Wiener Weihnachtsmärkten bereits Hochbetrieb herrscht und ein Familienausflug schnell teuer werden kann, bietet die Bundeshauptstadt an diesem Wochenende eine interessante Alternative. Gleich mehrere Kulturinstitutionen ermöglichen einen kostenlosen Museumsbesuch und haben teilweise ein besonderes Rahmenprogramm vorbereitet. KOSMO hat sich die Angebote genauer angesehen. Besonders Familien mit Kindern können am Sonntag einiges erleben, ohne dafür Eintritt bezahlen zu müssen.

Malen, tanzen und Rätsel lösen im mumok

Ein besonders abwechslungsreiches Programm erwartet Familien im Museum moderner Kunst (mumok) am Museumsplatz 1 im siebenten Bezirk. Anlässlich des ersten Adventsonntags findet dort zwischen 10 und 18 Uhr ein Kinderaktionstag statt. Kinder und jeweils zwei Begleitpersonen erhalten kostenlosen Eintritt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Bereits Kinder ab drei Jahren können gemeinsam zeichnen, basteln und bauen. Beim sogenannten Disco Drawing verwandelt sich das Museumskino in eine kreative Tanzfläche, auf der Kinder mit Kopfhörern zur Musik zeichnen können. Für Kinder ab fünf Jahren stehen spezielle Leuchtstaffeleien zum Malen mit Licht zur Verfügung.

Darüber hinaus können Familien bei einer Rätselrallye das Museum erkunden. Wer das richtige Lösungswort findet, erhält an der Kassa ein kleines Geschenk, solange der Vorrat reicht. Um 13 und 16 Uhr finden interaktive Familienführungen statt. Für einzelne Workshops ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Kostenlose Ausstellungen und Führungen in der Kunsthalle

Nur wenige Schritte entfernt öffnet auch die Kunsthalle Wien am Sonntag kostenlos ihre Türen. Ermöglicht wird das Angebot durch eine Kooperation mit dem Dorotheum, in deren Rahmen der Eintritt an jedem letzten Sonntag des Monats frei ist. Das gilt sowohl für den Standort im MuseumsQuartier am Museumsplatz 1 als auch für die Kunsthalle am Karlsplatz in der Treitlstraße 2.

Besucher können zwischen 10 und 18 Uhr die aktuellen Ausstellungen erkunden. Um 15 Uhr wird eine kostenlose Führung durch die Ausstellung „Tenant“ der niederländischen Künstlerin Magali Reus angeboten. Um 16 Uhr folgt eine Führung durch die Ausstellung „Overt Listening“ der Künstlerin Tiffany Sia.

Kunst zum Mitmachen im Belvedere 21

Auch das Belvedere 21 in der Arsenalstraße 1 im dritten Bezirk lädt am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr zum kostenlosen Besuch ein. Neben zeitgenössischen Kunstausstellungen erwartet die Besucher ein umfangreiches Mitmachprogramm. In einem offenen Atelier können Kinder und Erwachsene gemeinsam individuelle Familienporträts gestalten. Darüber hinaus gibt es Gelegenheiten zum gemeinsamen Handarbeiten und Singen sowie kostenlose Führungen durch die aktuellen Ausstellungen.

Wer sich für die Verbindung von Kunst und modernen Technologien interessiert, kann sich mit digitalen Kunstwelten beschäftigen oder bei entsprechender Witterung ein interaktives Smartphone-Spiel im Skulpturengarten ausprobieren. Für den allgemeinen Museumsbesuch ist keine vorherige Buchung eines Zeitfensters erforderlich. Einzelne Programmpunkte können jedoch eine Reservierung voraussetzen.

Wien entdecken, ohne Eintritt zu bezahlen

Wer sich stärker für die Geschichte seiner eigenen Stadt interessiert, sollte einen Besuch im Wien Museum am Karlsplatz 8 in Betracht ziehen. Auf rund 3.300 Quadratmetern und drei Etagen erzählen etwa 1.700 historische Objekte die Geschichte Wiens von der Frühzeit bis zur Gegenwart. Zu den besonderen Exponaten gehören ein fünfeinhalb Meter hohes Modell des Stephansdoms, historische Originalfiguren des Donnerbrunnens und der berühmte Praterwalfisch Poldi.

Anders als bei den übrigen Sonderaktionen ist der Eintritt in die Dauerausstellung des Wien Museums nicht nur an diesem Sonntag, sondern dauerhaft kostenlos. Am Wochenende ist das Museum von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für bestimmte Sonderausstellungen können hingegen Eintrittskosten anfallen.

Gerade in der Vorweihnachtszeit, in der viele Familien mit zusätzlichen Ausgaben konfrontiert sind, bieten diese Kulturangebote eine attraktive Möglichkeit, gemeinsam Zeit zu verbringen. Und vielleicht entdecken dabei nicht nur die Kinder ein neues Interesse, sondern auch Erwachsene eine Seite Wiens, die sie bislang kaum kannten.