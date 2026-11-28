Nach starken Regenfällen haben mehrere Flüsse in Bosnien und Herzegowina kritische Pegelstände erreicht. Besonders für Menschen, die in Österreich leben und eine Immobilie in ihrer Heimat besitzen, kann die Situation auch aus der Ferne teuer werden.

Während viele Menschen aus der bosnischen Diaspora bereits ihre Heimreise für die Weihnachtsfeiertage planen, kämpfen Teile der Herzegowina mit den Folgen intensiver Niederschläge. Die zuständige Wasserbehörde hat für den Zeitraum vom 26. bis 28. November vor steigenden Pegelständen, lokalen Überschwemmungen und Sturzfluten gewarnt. Bereits am Donnerstag wurden für die Flussgebiete Tihaljina–Mlade–Trebižat und Vrioštica reguläre Hochwasserschutzmaßnahmen eingeleitet.

Mehrere Flüsse über kritischen Grenzwerten

Wie der Zivilschutz der Föderation Bosnien und Herzegowina am Freitag mitteilte, lagen die Wasserstände mehrerer Flüsse über den Schwellenwerten für reguläre Hochwasserschutzmaßnahmen. Besonders auffällig waren die Messungen an folgenden Flüssen:

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Trebižat bei Humac: 324 Zentimeter, 44 Zentimeter über dem Grenzwert

Buna: 292 Zentimeter, 27 Zentimeter über dem Grenzwert

Radobolja in Mostar: 87 Zentimeter, zwölf Zentimeter über dem Grenzwert

In Mostar musste die Feuerwehr bereits Wasser aus Kellern, Innenhöfen und von einer Terrasse abpumpen. Auch im Gemeindegebiet von Jablanica kontrollierten Einsatzkräfte vorsorglich gefährdete Gebiete und Flussläufe.

Wenn das eigene Haus Hunderte Kilometer entfernt ist

Für Menschen, die dauerhaft in Österreich oder Deutschland leben, stellen solche Wetterereignisse eine besondere Herausforderung dar. Viele besitzen in Bosnien und Herzegowina ein Elternhaus, eine geerbte Immobilie oder ein eigens für den Ruhestand errichtetes Eigenheim. Oft stehen diese Gebäude mehrere Monate im Jahr leer und werden lediglich während der Sommerferien oder der Weihnachtsfeiertage genutzt.

Dringt Wasser in einen Keller oder Wohnraum ein, kann der Schaden deshalb lange unentdeckt bleiben. Durchfeuchtete Wände, beschädigte Bodenbeläge und Schimmelbildung können die Sanierungskosten zusätzlich in die Höhe treiben. Dabei muss ein Haus nicht unmittelbar neben einem Fluss stehen, um gefährdet zu sein. Auch überlastete Entwässerungssysteme, kleinere Bäche und starke oberflächliche Wasserabflüsse können bei intensiven Niederschlägen erhebliche Schäden verursachen.

Diese Karten sollten Immobilienbesitzer kennen

Eine wenig bekannte Möglichkeit, das Hochwasserrisiko der eigenen Immobilie besser einzuschätzen, bieten die öffentlich zugänglichen Gefahrenkarten in Bosnien und Herzegowina. Die in Mostar ansässige Wasserbehörde „Agencija za vodno područje Jadranskog mora“ stellt Karten zur Verfügung, die potenziell gefährdete Flächen bei unterschiedlich starken Hochwasserereignissen zeigen.

Darüber hinaus bietet das digitale Informationssystem DRAS interaktive Gefahrenkarten für verschiedene Naturgefahren in Bosnien und Herzegowina. Damit können auch im Ausland lebende Eigentümer erste Hinweise darauf erhalten, ob sich ihre Immobilie in einem gefährdeten Gebiet befindet. Eine individuelle Risikobewertung ersetzen diese Karten allerdings nicht.

Nicht jede Gebäudeversicherung zahlt bei Hochwasser

Ein Blick in die Angebote bosnischer Versicherungsunternehmen zeigt zudem, dass Hochwasserschäden nicht automatisch durch jede Gebäudeversicherung abgedeckt sind. Je nach Vertrag müssen Überschwemmungen, Sturzfluten oder Erdrutsche zusätzlich versichert werden. Auch die Tatsache, dass eine Immobilie nicht dauerhaft bewohnt wird, kann für den Versicherungsschutz relevant sein.

Eigentümer sollten daher prüfen, welche Naturgefahren ihre Polizze tatsächlich abdeckt, welche Entschädigungsgrenzen gelten und innerhalb welcher Fristen Schäden gemeldet werden müssen. Wer Angehörige oder Nachbarn vor Ort hat, sollte diese nach Entwarnung um eine Kontrolle der Immobilie bitten, sofern dies gefahrlos möglich ist. Entdeckte Schäden sollten fotografisch dokumentiert und umgehend der Versicherung gemeldet werden.

Überflutete Gebäude oder Kellerräume dürfen wegen möglicher Stromschlag- und Einsturzgefahr nicht ohne vorherige Sicherheitsprüfung betreten werden. Gerade vor der bevorstehenden Weihnachtsheimreise lohnt sich ein frühzeitiger Blick auf die Situation vor Ort. Denn wer einen Wasserschaden erst Wochen später entdeckt, muss möglicherweise mit erheblich höheren Sanierungskosten rechnen.