Die Mutter lebt in Kroatien, ihre Kinder in Österreich. Entwickelt sie eine Demenzerkrankung und benötigt Unterstützung bei medizinischen oder finanziellen Entscheidungen, können Landesgrenzen plötzlich zum bürokratischen Hindernis werden. Eine neue EU-Verordnung soll das ändern.

Es ist eine Lebenssituation, die vielen Familien vertraut ist. Die Kinder haben sich in Österreich ein Leben aufgebaut, während ihre Eltern in der ursprünglichen Heimat geblieben oder nach dem Pensionsantritt dorthin zurückgekehrt sind. Solange alle gesund und selbstständig sind, funktioniert dieses Familienmodell häufig problemlos. Doch was passiert, wenn ein Elternteil nach einem Schlaganfall, aufgrund einer Demenzerkrankung oder anderer gesundheitlicher Einschränkungen seine Angelegenheiten nicht mehr selbstständig regeln kann?

Am 19. November 2026 hat der Rat der Europäischen Union eine neue Verordnung zum grenzüberschreitenden Erwachsenenschutz endgültig verabschiedet. Sie soll rechtliche Hindernisse abbauen, mit denen betroffene Menschen und ihre Angehörigen bislang konfrontiert sind.

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Verwandtschaft allein reicht nicht aus

Viele Menschen gehen davon aus, dass sie als erwachsene Kinder automatisch berechtigt sind, die Angelegenheiten ihrer Eltern zu übernehmen, sobald diese dazu selbst nicht mehr in der Lage sind. Doch selbst innerhalb Österreichs reicht das Verwandtschaftsverhältnis dafür nicht aus. Wer beispielsweise Bankgeschäfte erledigen, Verträge abschließen oder unter bestimmten Umständen medizinischen Behandlungen zustimmen möchte, benötigt entsprechende Vertretungsbefugnisse.

Noch komplizierter kann die Situation werden, wenn mehrere Länder beteiligt sind. Eine in Österreich eingerichtete Erwachsenenvertretung kann im Ausland auf andere rechtliche Anforderungen treffen. Unterschiedliche Zuständigkeiten, Nachweispflichten und Anerkennungsverfahren erschweren dann unter Umständen die Unterstützung der betroffenen Person. Gerade bei dringenden medizinischen Entscheidungen oder der Finanzierung eines Pflegeplatzes können solche Verzögerungen erhebliche Folgen haben.

Ein europäisches Dokument soll Bürokratie reduzieren

Im Mittelpunkt der neuen EU-Verordnung steht ein europäisches Unterstützungs- und Vertretungszertifikat. Damit können Angehörige oder andere berechtigte Personen künftig leichter nachweisen, dass sie bestimmte Angelegenheiten eines unterstützungsbedürftigen Erwachsenen auch in einem anderen teilnehmenden EU-Staat übernehmen dürfen.

Das Zertifikat dokumentiert sowohl das Bestehen als auch den konkreten Umfang der Vertretungsbefugnisse. Es schafft jedoch keine zusätzlichen Rechte, die der betreffenden Person nicht bereits eingeräumt wurden. Darüber hinaus sollen gerichtlich angeordnete Schutzmaßnahmen aus einem Mitgliedstaat grundsätzlich ohne gesondertes Anerkennungsverfahren in anderen teilnehmenden EU-Staaten anerkannt werden. Auch die Frage, welches Gericht zuständig ist und welches nationale Recht angewendet werden muss, wird durch die Verordnung klarer geregelt.

Auch Immobilienbesitzer im Ausland sind betroffen

Die Reform betrifft keineswegs ausschließlich Menschen mit pflegebedürftigen Eltern. Sie ist auch für Personen interessant, die Immobilien in mehreren europäischen Ländern besitzen oder ihren Ruhestand im Ausland verbringen möchten.

Besitzt beispielsweise ein in Österreich lebender Pensionist eine Wohnung an der kroatischen Adria und verliert infolge einer Erkrankung die Fähigkeit, bestimmte finanzielle Angelegenheiten selbstständig zu erledigen, kann die Verwaltung dieser Immobilie für seine Vertretungsperson kompliziert werden. Die neuen Bestimmungen sollen solche grenzüberschreitenden Situationen erleichtern. Nationale Vorschriften und erforderliche gerichtliche Genehmigungen werden dadurch allerdings nicht grundsätzlich aufgehoben.

Besonderen Wert legt die EU auf die Selbstbestimmung der betroffenen Erwachsenen. Eine Erkrankung oder die Einrichtung einer Vertretung bedeutet nicht automatisch, dass ein Mensch sämtliche Entscheidungsrechte verliert.

Was für Familien mit Angehörigen in Serbien und Bosnien gilt

Während die Reform insbesondere für grenzüberschreitende Familien zwischen Österreich, Deutschland, Kroatien und Slowenien interessant ist, profitieren Angehörige in Serbien, Bosnien und Herzegowina oder Montenegro nicht automatisch von denselben Erleichterungen. In diesen Fällen bleiben nationale Rechtsvorschriften und gegebenenfalls internationale Übereinkommen maßgeblich.

Auch innerhalb der EU werden die meisten neuen Bestimmungen erst rund zweieinhalb Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung anwendbar sein. Mit unmittelbaren Veränderungen im kommenden Jahr sollten Familien daher noch nicht rechnen.

Warum Familien schon heute vorsorgen sollten

In Österreich besteht bereits die Möglichkeit, eine Vorsorgevollmacht zu errichten. Damit kann ein Mensch selbst bestimmen, wer ihn in bestimmten Angelegenheiten vertreten soll, falls er später seine Entscheidungsfähigkeit verliert. Eine solche Vollmacht muss rechtzeitig und bei bestehender Entscheidungsfähigkeit errichtet werden. Bei familiären oder finanziellen Verbindungen ins Ausland empfiehlt es sich, bereits dabei die Anerkennung im jeweiligen Land prüfen zu lassen.

Gerade für Familien, deren Leben sich über mehrere Staatsgrenzen erstreckt, kann ein frühzeitiges Gespräch über diese Fragen viel Bürokratie und zusätzliche Belastung verhindern. Denn während sich ein Besuch bei den Eltern im Ausland problemlos organisieren lässt, können rechtliche Entscheidungen über ihre Zukunft erheblich schwieriger werden. Die neue EU-Verordnung soll zumindest innerhalb Europas einen wichtigen Teil dieser Hindernisse beseitigen.