Die Gehälter in Serbien steigen mittlerweile deutlich stärker als die Inflation. Während Beschäftigte in manchen Branchen bereits mehr als 2.600 Euro netto verdienen, muss die Hälfte aller Arbeitnehmer mit höchstens rund 806 Euro monatlich auskommen.

Das serbische Statistikamt hat am 25. November die endgültigen Gehaltsdaten für September 2026 veröffentlicht. Demnach beträgt das durchschnittliche monatliche Bruttogehalt mittlerweile 164.746 Dinar, umgerechnet rund 1.400 Euro. Nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen bleiben durchschnittlich 119.335 Dinar beziehungsweise rund 1.015 Euro netto.

Gegenüber dem Vorjahresmonat sind die Nettogehälter um 9,3 Prozent gestiegen. Auch nach Berücksichtigung der Inflation ergibt sich ein Kaufkraftzuwachs von fünf Prozent. Ein genauerer Blick in die offiziellen Statistiken offenbart allerdings erhebliche Unterschiede zwischen Branchen, Regionen und Beschäftigungsformen.

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Die Hälfte verdient höchstens 806 Euro

Wesentlich aussagekräftiger für die Lebensrealität vieler Beschäftigter ist das sogenannte Mediangehalt. Dieses lag im September bei 94.829 Dinar, umgerechnet rund 806 Euro netto. Das bedeutet, dass die Hälfte aller statistisch erfassten Beschäftigten höchstens diesen Betrag verdient. Zwischen dem Mediangehalt und dem häufig kommunizierten Durchschnittsgehalt liegen damit rund 209 Euro monatlich.

Der Grund dafür liegt in der ungleichen Verteilung der Einkommen. Besonders hohe Gehälter in einzelnen Branchen ziehen den rechnerischen Durchschnitt nach oben, obwohl ein erheblicher Teil der Bevölkerung wesentlich weniger verdient.

Zwischen 612 und 2.625 Euro netto

Wie unterschiedlich die Verdienstmöglichkeiten innerhalb Serbiens mittlerweile sind, zeigt ein Vergleich einzelner Wirtschaftszweige. In der Softwareentwicklung und IT-Beratung lag das durchschnittliche Nettogehalt im September bei umgerechnet rund 2.625 Euro. Im Luftverkehr waren es etwa 2.324 Euro, bei Finanzdienstleistungen außerhalb des Versicherungs- und Pensionsfondsgeschäfts rund 1.544 Euro und in der Telekommunikation etwa 1.492 Euro.

Eine vollkommen andere Realität erleben Beschäftigte in der Gastronomie. Dort betrug das durchschnittliche Nettogehalt bei der Zubereitung und dem Servieren von Speisen und Getränken lediglich rund 612 Euro. Damit liegt das durchschnittliche Einkommen in der Softwarebranche mehr als viermal so hoch wie in diesem Teil der Gastronomie.

Auch zwischen dem öffentlichen und dem nicht öffentlichen Sektor bestehen Unterschiede. Während Beschäftigte im öffentlichen Sektor durchschnittlich rund 1.057 Euro netto erhielten, waren es außerhalb davon rund 997 Euro.

Selbst innerhalb Belgrads liegen Welten dazwischen

Nicht nur die Berufswahl, sondern auch der Wohnort der Beschäftigten spielt eine erhebliche Rolle. In der Hauptstadtregion Belgrad betrug das durchschnittliche Nettogehalt rund 1.248 Euro. In der Vojvodina waren es hingegen lediglich rund 958 Euro.

Besonders bemerkenswert sind die Unterschiede innerhalb Belgrads selbst. Im zentralen Stadtbezirk Stari Grad verdienten die dort wohnhaften Beschäftigten durchschnittlich rund 1.631 Euro netto, in Vračar waren es rund 1.607 Euro und in Novi Beograd etwa 1.586 Euro. Im südöstlich gelegenen Belgrader Stadtbezirk Mladenovac lag das durchschnittliche Nettogehalt hingegen bei lediglich 873 Euro. Die Zahlen beziehen sich auf den Wohnort der Beschäftigten und nicht zwingend auf den Standort ihres Arbeitsplatzes.

Ab Jänner steigt der Mindestlohn erneut

Eine weitere Veränderung steht bereits mit dem Jahreswechsel bevor. Die serbische Regierung hat für 2027 eine Erhöhung des gesetzlichen Nettomindeststundenlohns von 371 auf 405 Dinar beschlossen. Das entspricht einem Anstieg von 9,2 Prozent. Bei durchschnittlich 174 Arbeitsstunden im Monat ergibt sich daraus ein Nettomindestlohn von umgerechnet rund 599 Euro. Der tatsächliche Monatsbetrag hängt von der Anzahl der Arbeitsstunden ab.

Was bedeutet das für Menschen, die nach Serbien zurückkehren möchten?

Für Menschen aus der serbischen Diaspora, die über eine Rückkehr aus Österreich nachdenken, liefern die aktuellen Zahlen eine wichtige Orientierung. Gerade in spezialisierten technischen und digitalen Berufen können sich mittlerweile durchaus attraktive Verdienstmöglichkeiten ergeben. In anderen Branchen bleibt der finanzielle Abstand zu Österreich hingegen erheblich.

Entscheidend ist allerdings nicht allein die Höhe des Gehalts. Wer in Serbien bereits eine eigene Immobilie besitzt und weder Miete noch Kreditraten bezahlen muss, befindet sich finanziell in einer völlig anderen Ausgangslage als jemand, der eine Wohnung in Belgrad zu aktuellen Marktpreisen anmieten muss.

Die wirtschaftliche Entwicklung Serbiens lässt sich daher längst nicht mehr mit einer einzigen Gehaltszahl beschreiben. Während einzelne Branchen bereits Einkommen ermöglichen, die sich mit österreichischen Nettogehältern vergleichen lassen, bleibt ein monatliches Einkommen von 1.000 Euro für mindestens die Hälfte der Beschäftigten weiterhin außer Reichweite.