Ein Foto mit zwei Worten sorgt für Ärger in Kiew. Selenskyj zieht einen historischen Vergleich, der Trumps Freundschaft mit Putin infrage stellt.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat es als seltsam bezeichnet, dass Trump Putin einen Freund nennt. In einem auf Englisch geführten Interview mit der BBC sagte er, was der amerikanische Präsident sage und veröffentliche, liege bei ihm.

Laut Reuters zog Selenskyj dabei einen Vergleich mit Hitler: „Das ist dasselbe, als hätte jemand während des Zweiten Weltkriegs über Hitler gesagt, er sei ein guter Freund“. Putin beschrieb er mit den Worten: „Er ist ein Aggressor … und ein Mörder. Er kann kein Freund sein“.

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Anlass der Kritik

Anlass der Kritik ist ein Treffen in Shenzhen am Rande des APEC-Gipfels, bei dem Trump Putin eine Woche vor dem Interview als Freund bezeichnet hatte. Danach stellte er auf Truth Social ein gemeinsames Foto online, versehen mit der Aufschrift „Mein Freund“.

Am Donnerstag verteidigte Trump vor Journalisten in Mar-a-Lago sein Verhältnis zu Putin. Er nenne ihn deshalb einen Freund, weil er eine Einigung erzielen und das Töten beenden wolle. Das größte Problem sei, dass sich Putin und Selenskyj „wirklich hassen“.

Stockende Verhandlungen

Die Friedensverhandlungen, die in diesem Monat in Abu Dhabi wieder aufgenommen wurden, haben laut Selenskyj bislang zu keinem Ergebnis geführt. Der Washington Post sagte er: „Je mehr wir wissen, desto mehr Probleme gibt es“.