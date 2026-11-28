Die UEFA fordert vom Weltverband FIFA eine „gründliche, unparteiische und unabhängige Untersuchung“ von Vorwürfen zum Wahlkampf von Präsident Gianni Infantino, wie der niederländische Sender NOS berichtet.

Es geht um den Vorwurf, FIFA-Funktionäre hätten Verbände gedrängt, Infantino zu unterstützen. Auslöser sind Aussagen von Gijs de Jong, Generalsekretär des niederländischen Fußballverbands KNVB. Die FIFA weist die Darstellung laut NOS als „haltlos“ zurück.

Täglich mehrere Anrufe vor der WM

De Jong schilderte in einem Podcast, ein hochrangiger FIFA-Mann habe ihn vor der Weltmeisterschaft in den USA täglich mehrfach angerufen. Der Anrufer habe den KNVB unter Druck gesetzt, ein Schreiben zur Unterstützung Infantinos zu unterzeichnen.

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„Beim ersten Mal hat man noch Verständnis. Beim zweiten Mal hat man schon genug davon. Beim dritten Mal denkt man sich: Das mache ich auf keinen Fall“, sagte de Jong über die Anrufe. Das gewünschte Schreiben überreichte der KNVB laut NOS schließlich doch.

UEFA: Keine Einzelfälle

Die UEFA nennt die Vorfälle laut NOS „schwerwiegend“ und „besorgniserregend“. Einzelfälle seien es nicht. Als Beleg verweist sie auf ein jüngstes Treffen europäischer Verbandschefs in Berlin. Dort seien Wahlkampfmaßnahmen zugunsten Infantinos angesprochen worden. Der KNVB will bei einer Untersuchung laut NOS kooperieren.

Wer tritt im März 2027 an?

Bei der Wahl im März 2027 will Infantino erneut FIFA-Präsident werden. Gegen ihn treten Philippe Diallo, der französische Verbandspräsident, den die UEFA ins Rennen geschickt hat, und Kozo Tashima, ein früherer japanischer Nationalspieler, an. Trotz heftiger Kritik gilt Infantino wegen seiner breiten Machtbasis als Favorit.