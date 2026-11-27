Zwei Äxte, ein Sprint durch die Verbotszone und eine Streife, die genau hinsieht. Auf dem Weihnachtsmarkt greift die Polizei zu.

Auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist ein 27-Jähriger, der zwei Äxte bei sich hatte, von der Polizei festgenommen worden. Die Ermittler klären nun, ob er einen Anschlag geplant hatte.

Nach Angaben der „Bild“-Zeitung soll der Mann durch einen Bereich gerannt sein, der als Messer- und Waffenverbotszone ausgewiesen ist. Eine Polizeistreife wurde auf ihn aufmerksam und schritt ein. Dem Bericht zufolge wirkte er psychisch auffällig. Die Äxte soll er in einem Baumarkt gekauft haben.

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Am 27. November 2026 erklärte das Polizeipräsidium Stuttgart, dass sich bei dem 27-Jährigen keine Hinweise auf eine Gewalttat ergeben hätten; ein Polizeisprecher sagte zudem, es gebe überhaupt keine Hinweise auf eine Anschlagsgefahr. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Neue Videoüberwachung

Wenig vor dem Vorfall hatte auf dem Markt eine mobile Videoüberwachung ihren Betrieb aufgenommen. Das Polizeipräsidium Stuttgart ließ dazu wissen: „Terroristen und Gewalttäter sollen wissen: Wir haben sie im Blick, lange bevor sie uns bemerken“. Als Begründung für den Einsatz der Technik führten die Behörden eine Bedrohungslage an, die seit Jahrzehnten nicht mehr so vielschichtig gewesen sei. Zudem, so die Behörden, lebten derzeit 20.000 Extremisten in Baden-Württemberg.

Reaktion des Innenministeriums

Vonseiten des Innenministeriums lautete die Reaktion: „Darauf antworten wir mit klarem Kopf und starker Präsenz. Unsere Polizei schützt die Menschen. Zugleich sorgt sie dafür, dass sie sich sicher fühlen. Sicherheit ist eine Tatsache und ein Gefühl. Beides gehört zusammen“.