Im Kaufvertrag war alles geregelt. Trotzdem sollen Hunderte Eigentümer in Wien-Landstraße noch einmal unterschreiben, sonst droht Post vom Anwalt.

In den Wiener „Triiiple Towers“ gibt es Streit um die Kurzzeitvermietung. Beim Wohnungskauf war sie zwar vertraglich geregelt, dennoch sollen die Eigentümer nun ein zweites Mal zustimmen. Wer die geforderte Unterschrift nicht fristgerecht leistet, dem droht eine Klage, was unter den Bewohnern für Verärgerung sorgt.

In zwei der drei Türme in Wien-Landstraße dürften theoretisch je 125 Einheiten an Touristen vergeben werden. Ein Bewohner berichtet, den Anrainern sei weder klar, wie viele Wohnungen tatsächlich so genutzt werden, noch wer überhaupt vermieten möchte.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Nach Schilderung des Anrainers treffen die Aufforderungen ohne jede Abstimmung und meist mit knapp bemessenen Fristen ein. „Das wird zur Dauerbeschäftigung“, sagt er. „Keiner traut sich, länger wegzufahren, weil alle Angst haben, die Fristen zu verpassen.“ Hinter dem Vorgehen vermuten die Bewohner ein Geschäftsmodell.

Markus Moser, ein Anwalt, der mehrere Kurzzeitvermieter vertritt, weist diesen Vorwurf zurück. Seine Kanzlei habe in rund 30 Fällen geklagt, nachdem die gesetzte Frist verstrichen war. „Wir sind keine Abzocker, die für jede Wohnung einzeln klagen. Einmal müssen wir halt, damit wir die Unterschrift erhalten.“

Für manche Mandanten habe er inzwischen nahezu alle der 250 erforderlichen Unterschriften beisammen. Aktuell vertrete er vier bis sechs Vermieter pro Turm, insgesamt hätten 20 bis 30 ihn beauftragt.

Behördliche Zustimmungspflicht

Seit 2024 fordert die Baupolizei MA37 von sämtlichen Eigentümern eine eigene Zustimmungserklärung. Die im Vertrag enthaltene Erlaubnis zur Kurzzeitvermietung reicht damit als Unterlage für die behördliche Ausnahmebewilligung nicht aus. Laut OGH-Urteilen besteht die Pflicht, auch nach einer Zustimmung beim Kauf ein weiteres Mal zuzustimmen.

Moser zufolge wurde die touristische Vermietung zwischen 2015 und 2020 in den Eigentumsverträgen mehrerer Wiener Häuser verankert. Das Triiiple sei bei Weitem das größte davon. Zusätzlich unter Zeitdruck setzt das ab Jänner geplante Kurzzeitvermietungsregister. Wer auf Plattformen inserieren will, braucht dann eine Registrierungsnummer, für die eine gültige Ausnahmebewilligung Voraussetzung ist.

Ab 1. Jänner 2027 sollen natürliche und juristische Personen Wohnungen, die sie über einschlägige Onlineplattformen kurzzeitig vermieten wollen, im Wiener Register anmelden und die zugeteilte Registrierungsnummer im Inserat anführen; bei Verstößen drohen bis zu 50.000 Euro Strafe pro Verstoß. Marcel Wegscheider vom Verband der Apartmentvermieter kennt keinen Vermieter im Triiiple, der bereits alle Unterschriften und damit eine solche Bewilligung besitzt. Die Wiener Grünen teilen diese Einschätzung. Bestehende Angebote seien demnach wohl illegal. Wegscheider kritisiert: „Eigentlich könnten sie schon längst legal vermieten, aber die Stadt erkennt die Unterschriften im Wohnungseigentumsvertrag nicht an.“

Politischer Druck

Die Bewohner haben sich an die Wiener Grünen gewandt. Wohnbausprecher Georg Prack erkennt darin ein Geschäftsmodell, das auf Klagsandrohungen setzt, und beklagt den Verlust von Wohnraum. Nach seiner Darstellung werden die Häuser überwiegend touristisch vermietet.

Prack verlangt, die Wohnzone auf die Türme auszudehnen. Die Kurzzeitvermietung wäre dann auf höchstens 90 Tage pro Jahr begrenzt. Derzeit zeichnet sich eine solche Lösung allerdings nicht ab. „Ich kann derzeit niemandem guten Gewissens raten, die Zustimmungserklärung nicht zu unterschreiben“, sagt er.

Die Kanzlei von Moser plant, ein elektronisches System für die Abgabe der Unterschriften einzuführen. Auch der betroffene Anrainer würde eine solche Erleichterung begrüßen: „Alles ist besser als dieser Papierwisch.“