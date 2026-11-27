Im Netz trat er als „White Tiger“ auf. Nach fast einem Jahr Prozess legt die Anklage in Hamburg nun ihre Forderung auf den Tisch.

Für den Angeklagten, der im Netz unter dem Decknamen „White Tiger“ aktiv war, verlangt die Staatsanwaltschaft Hamburg eine Jugendstrafe von zehn Jahren. Am Donnerstag stellte die Anklagebehörde außerdem den Antrag, eine vorbehaltene Sicherungsverwahrung zu verhängen.

Schwere Vorwürfe

Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, Kinder gezwungen zu haben, sich selbst Gewalt anzutun. Die Verhandlung vor dem Hamburger Landgericht findet nicht öffentlich statt.

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Der Antrag der Anklage kommt fast ein Jahr nach dem Auftakt des Verfahrens.