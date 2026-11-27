Ein Gipfel in Ohrid, ein Gast aus Belgrad und gleich zwei Gespräche. Aus Montenegro und Bosnien kommen deutliche Signale an Serbien.

Nach einem Treffen mit Aleksandar Cupic im nordmazedonischen Ohrid hat sich Montenegros Präsident Jakov Milatovic für ein neues Kapitel in den Beziehungen zu Serbien starkgemacht. Zeljka Cvijanovic, das serbische Mitglied im Präsidium von Bosnien und Herzegowina, verwies nach einer eigenen Unterredung mit Cupic auf gemeinsame Prioritäten.

Hintergrund der Gespräche war der Gipfel des Brdo-Brijuni-Prozesses (Westbalkan-Dialogformat), der am Freitag in Nordmazedonien stattfand. Cupic reiste als serbischer Parlamentspräsident und amtierender Präsident an. Schon am Donnerstagabend war er der Einladung der nordmazedonischen Präsidentin Gordana Siljanovska Davkova zu einem informellen Abendessen gefolgt.

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Milatovics Appell

In einem Beitrag auf X schrieb Milatovic, das Verhältnis der beiden Staaten solle auf Vertrauen, gegenseitigem Respekt und aufrichtiger Partnerschaft gründen. Besonders hob er die wirtschaftliche und infrastrukturelle Vernetzung hervor. Von einer engeren Zusammenarbeit sollten die Menschen auf beiden Seiten spürbar profitieren.

„Montenegro und Serbien sollen ein Vorbild für gute Nachbarschaft am Westbalkan sein. Wir tragen die Verantwortung, die Nähe zwischen unseren Menschen in eine starke Partnerschaft unserer beiden Staaten zu überführen“, sagte Milatovic.

Cvijanovics Gespräch

Cvijanovic gratulierte Cupic noch einmal zu seiner Ernennung und wünschte ihm viel Erfolg bei seinen Aufgaben. Das Ergebnis des Gesprächs fasste sie auf X so zusammen: „Wir sind uns einig, dass es in unserem gemeinsamen Interesse liegt, die Zusammenarbeit und unsere brüderlichen Beziehungen zu stärken. Frieden, politische Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung bleiben gemeinsame Prioritäten.“