Ein verlassenes Schulgebäude wird zum Fundort einer Leiche. Wenige Stunden später nimmt die Polizei einen 15-Jährigen fest.

Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, mit dem Tod eines Mannes in Zusammenhang zu stehen, dessen Leiche in einer leer stehenden Schule in Bergheim bei Köln gefunden wurde. Die Polizei hat den Jugendlichen festgenommen.

Entdeckt wurde der Leichnam des 38-Jährigen am Donnerstagnachmittag im Bergheimer Stadtteil Niederaußem in Nordrhein-Westfalen. Wie die Polizei mitteilte, wies der Tote „Spuren von Gewalteinwirkung“ auf.

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Festnahme am Abend

Am Donnerstagabend griff die Polizei zu. Ob die Voraussetzungen für einen Haftbefehl gegeben sind, wird derzeit von der Staatsanwaltschaft geprüft.

Offene Ermittlungen

Was hinter der Tat steckt, ist noch nicht geklärt.

Die Mordkommission setzt ihre Ermittlungen fort, und die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.