Österreichs AHS-Direktoren fordern nach ihrer Jahrestagung, dass beim Wechsel ins Gymnasium nicht mehr allein die Noten zählen. Bildungsminister Christoph Wiederkehr lehnt es ab, dafür die Bildungsstandard-Tests zu nutzen.

Das Wichtigste in Kürze • Für die AHS-Reife reicht derzeit ein „Sehr gut“ oder „Gut“ in Deutsch und Mathematik.

Für die AHS-Reife reicht derzeit ein „Sehr gut“ oder „Gut“ in Deutsch und Mathematik. • Die Direktoren schlagen Perspektivenchecks vor, außerdem sollen unter anderem Selbstständigkeit und Arbeitshaltung zählen.

Die AHS-Reife ist die Berechtigung, nach der Volksschule ins Gymnasium zu wechseln. Nach Angaben der Bildungsdirektion Oberösterreich darf in Deutsch, Lesen, Schreiben und Mathematik keine Note schlechter als Gut sein. Bei einem Befriedigend kann die Schulkonferenz der Volksschule die Eignung trotzdem aussprechen, wenn die sonstigen Leistungen das erwarten lassen.

Direktoren: Noten oft zu großzügig

Nach Ansicht der AHS-Schulleitungen fallen die Noten „häufig“ zu großzügig aus. Ein Grund sei der Druck, den Eltern auf Lehrkräfte ausübten. Eine aktuelle Analyse der Schülerströme zeigt, dass mehr als ein Fünftel der AHS-Erstklassler beim Lesen am Ende der Volksschule nicht alle Lernziele erreicht hat. Dabei erreichten 18 Prozent sie nur teilweise, 4 Prozent gar nicht. Die Daten aus den Jahren 2023 und 2024 stammen vom Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS).

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Zudem gibt es laut der Analyse in den Volksschulen weniger Spitzenschüler. Diese Entwicklung müsse „endlich Anlass für besser gestaltete Übergänge im Bildungssystem sein“, forderten die AHS-Leitungen.

Was sind Perspektivenchecks?

Die Direktoren schlagen sogenannte Perspektivenchecks vor, eine zusätzliche Einschätzung der Fähigkeiten eines Kindes vor dem Wechsel. Durchgeführt werden könnten sie von externen Stellen oder von den aufnehmenden Schulen. Als möglichen Bestandteil nennen die Direktoren die Individuelle Kompetenzmessung PLUS (iKM PLUS). Mit ihr wird überprüft, inwieweit Schüler die Bildungsstandards erreichen.

Laut IQS wurde iKM PLUS im Auftrag des Bildungsministeriums entwickelt. Die Basismodule sind verpflichtend und finden in der 3. und 4. Schulstufe in Deutsch (Lesen) und Mathematik statt, in der 7. und 8. Schulstufe zusätzlich in Englisch. Derzeit dürfen externe Testergebnisse nicht in die Schulnoten einfließen. Nach den Vorstellungen der Direktoren sollen künftig außerdem Selbstständigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Arbeitshaltung sowie soziale und emotionale Reife berücksichtigt werden.

Wiederkehr: Tests nicht zum Aussieben

„iKM PLUS ist ein Instrument zur gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern, nicht zur Selektion“, sagte Wiederkehr (Neos) gegenüber der APA. Die Ergebnisse sollen Lehrkräften helfen, den individuellen Förderbedarf zu erkennen. Die Ergebnisse der Bildungsstandard-Tests für die AHS-Reife heranzuziehen, schließe der Minister aus. Zum Aussieben von Kindern an Übergängen sei die Testung nicht geeignet, sagte der Minister. Vielmehr solle jedes Kind durch sie die bestmögliche Bildung erhalten und die nötigen Kompetenzen erlangen können.

Zins warnt vor verlorener Zeit

Isabella Zins, die Sprecherin der AHS-Direktoren, warnte, Leistungsprobleme würden sonst erst im Gymnasium sichtbar, die Schüler verlören Zeit und Selbstvertrauen. „Ehrliche Rückmeldungen sind ein Gebot der Fairness gegenüber jedem Kind“, sagte sie zu den Perspektivenchecks. Damit könnten auch die aufnehmenden Schulen ihre Beratung und ihre Aufnahmeentscheidungen besser fundieren. Zins erhofft sich Entlastung für alle Beteiligten: Die Eltern erhielten eine unabhängige Einschätzung, der Druck auf die Volksschullehrer sänke.