Schnee, Eis und Streusalz machen nicht nur Fußgängern zu schaffen. Auch für Hunde kann der Spaziergang im Winter unangenehm und sogar schmerzhaft werden. Mit einfachen Maßnahmen können Besitzer ihre Vierbeiner schützen.

Nach dem heftigen Wintereinbruch in Österreich kommen auf Gehwegen und Straßen vermehrt Streusalz und Splitt zum Einsatz. Was für Menschen mehr Sicherheit bedeutet, kann für Hunde zur Belastung werden. Anders als ihre Besitzer sind die Vierbeiner meist ohne schützendes Schuhwerk unterwegs und kommen unmittelbar mit den Streumitteln in Kontakt.

Warum Streusalz für Hunde problematisch ist

Streusalz kann die Haut an den Pfoten reizen und bereits vorhandene kleine Risse in den Ballen besonders schmerzhaft machen. Scharfkantiger Streusplitt und Eis können zudem kleine Schnittverletzungen verursachen. Im schlimmsten Fall entstehen daraus schmerzhafte Entzündungen. Besonders in Städten wie Wien, wo Hunde regelmäßig auf gestreuten Gehwegen unterwegs sind, ist deshalb eine sorgfältige Pfotenpflege wichtig. Auch die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN und die Veterinärmedizinische Universität Wien weisen auf die Gefahren durch Streumittel und Eiskrusten hin.

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Pfoten bereits vor dem Spaziergang schützen

Hundebesitzer können die Pfoten ihres Vierbeiners vor dem Gassigehen mit einem speziellen Pfotenbalsam eincremen. Dieser bildet eine schützende Fettschicht und kann verhindern, dass die Ballen zu stark austrocknen und rissig werden. Bei Hunden mit empfindlichen Pfoten können auch spezielle Hundeschuhe sinnvoll sein. Wichtig ist, dass diese richtig sitzen und das Tier langsam daran gewöhnt wird.

Bei langhaarigen Hunden empfiehlt es sich außerdem, übermäßig langes Fell zwischen den Ballen vorsichtig kürzen zu lassen. Dort können sich Schnee und Eis sammeln und beim Gehen Schmerzen verursachen.

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Das sollten Hundebesitzer nach jedem Spaziergang tun

Wer mit seinem Hund nach Hause kommt, sollte sich einige Minuten Zeit für die Pfotenpflege nehmen:

Pfoten gründlich mit lauwarmem Wasser abspülen.

Streusalz, Splitt und Schmutz zwischen den Zehen entfernen.

Pfoten und Zehenzwischenräume sorgfältig abtrocknen.

Ballen auf Risse, Rötungen und Verletzungen kontrollieren.

Bei Bedarf einen geeigneten Pfotenbalsam auftragen.

Eine kleine Schüssel mit lauwarmem Wasser und ein Handtuch neben der Eingangstür reichen dafür in der Regel aus.

Auch das Ablecken der Pfoten kann gefährlich werden

Viele Hunde beginnen unmittelbar nach dem Spaziergang damit, ihre Pfoten abzulecken. Dabei können sie Streusalz und andere Rückstände von Enteisungsmitteln aufnehmen. Die Folge können Magen-Darm-Beschwerden wie Erbrechen oder Durchfall sein. Auch das Fressen von verunreinigtem Schnee sollten Hundebesitzer möglichst verhindern. Darauf weist unter anderem das Wiener Hunde-Team der Stadt Wien hin.

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Bei diesen Anzeichen sollten Besitzer reagieren

Hebt ein Hund beim Spaziergang wiederholt eine Pfote, humpelt er plötzlich oder weigert er sich weiterzugehen, sollten Besitzer seine Pfoten genauer untersuchen. Auch häufiges Ablecken, Rötungen, Schwellungen und Blutungen können auf Verletzungen hinweisen. Bei offenen Wunden, anhaltenden Schmerzen oder sichtbaren Entzündungen sollte ein Tierarzt aufgesucht werden.

Grundsätzlich empfiehlt es sich in den kommenden Wintermonaten, stark gesalzene Gehwege nach Möglichkeit zu meiden und stattdessen auf geeignete Park- und Wiesenwege auszuweichen. Mit der richtigen Vorbereitung und regelmäßiger Pfotenpflege können Hunde auch bei Schnee und Eis ihre täglichen Spaziergänge genießen.