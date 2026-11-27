Nach den Protesten in Frankreich häufen sich Berichte über Blutungen und Schmerzen. Behörden und Aktivistinnen widersprechen sich scharf.

Das feministische Kollektiv Lacrymos de Sang hat die Schilderungen von mehr als 9.200 Frauen und Mädchen zusammengetragen, die nach eigenen Angaben mit Tränengas in Berührung kamen. Laut dem Kollektiv berichteten 94 Prozent der Befragten von gynäkologischen Beschwerden. Das französische Innenministerium hält dagegen, dass keine veröffentlichte wissenschaftliche Studie einen ursächlichen Zusammenhang belege.

Am 17. Oktober feuerte die Polizei bei landesweiten Protesten rund 22.000 Tränengasgranaten auf Demonstrierende ab. Das Reizgas kam bei Studentenprotesten und bei Kundgebungen gegen die steigenden Lebenshaltungskosten zum Einsatz, die teilweise in Gewalt umschlugen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Gesundheitliche Beschwerden

Die Befragten schilderten heftige Gebärmutterkrämpfe sowie ungewöhnlich starke oder ganz ausbleibende Monatsblutungen. Manche litten unter Schmerzen, die ihnen das Gehen oder Arbeiten unmöglich machten, andere unter wochenlangen Blutungen. Zwei Frauen kamen nach massivem Blutverlust wegen Blutarmut ins Spital. Auch Frauen nach den Wechseljahren und Frauen, die hormonell verhüteten, meldeten starke Blutungen.

Unter den 47 schwangeren Befragten berichteten 15 von einer Fehlgeburt. Weitere 17 gaben an, Wehen, Schmerzen und Blutungen gehabt zu haben. Zwei mussten notfallmäßig gynäkologisch behandelt werden.

Am stärksten betroffen waren laut der Untersuchung Frauen und Mädchen unter 20. Eine Frau, die nach eigenen Angaben beim Gassigehen mit ihrem Hund dem Reizstoff ausgesetzt war, schilderte: „Ich hatte das Gefühl, als würde ich urinieren. Ich habe mein Baby im siebten Schwangerschaftsmonat verloren“.

Die freie Fotografin Mélina Galland, 24, arbeitete bei den Protesten in Paris, geschützt durch eine doppelte OP-Maske und eine Tauchmaske. Danach habe sie ungewöhnlich starke Bauchschmerzen gehabt. Ihre Kollegin Chloé Baroux, 25, klagte nach der Berichterstattung über die Proteste der Jahre 2020 und 2021 über Schmerzen und einen unregelmäßigen Zyklus. Nach einer zwischenzeitlichen Besserung sei dieser bei den jüngsten Protesten erneut aus dem Takt geraten.

Die eingesetzten Granaten enthalten CS, einen chemischen Reizstoff, der Augen, Haut und Atemwege angreift. Das kristalline Pulver verteilt sich als feine Partikel in der Luft. Wie stark die Wirkung ausfällt, hängt von der Menge und der Dauer der Belastung ab.

Solène Rougeux, Doktorandin der Neuroendokrinologie und Mitglied des Kollektivs, erklärte, Stress könne den Menstruationszyklus zwar verschieben. Starke Blutungen nach den Wechseljahren oder Fehlgeburten könne er aber nicht erklären. Kollektivgründerin Eva-Luna Tholance betonte, die langfristigen Folgen einer wiederholten Belastung für die reproduktive Gesundheit seien unbekannt.

Politische Debatte

Aktivisten und Abgeordnete in Frankreich forderten diese Woche, den Einsatz zu stoppen. Abgeordnete der Opposition verlangen ein Verbot und eine unabhängige Untersuchung. Innenminister Laurent Nuñez wies die Forderungen zurück. Tränengas sei zur Kontrolle von Menschenmengen unerlässlich und stelle eine Alternative zu gefährlicheren Waffen dar.

Andere Wirkungen klängen laut Innenministerium meist innerhalb weniger Stunden ab. Länger anhaltende Symptome an Haut und Augen ließen sich allerdings nicht ausschließen. Weitere mögliche Wirkungen seien „vermutet, aber nicht nachgewiesen“. Zudem verwies das Ministerium auf eigene Studien aus den Jahren 2021 und 2022 zur individuellen Belastung, insbesondere bei Einsatzkräften der Polizei.