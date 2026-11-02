Riesiger Feuerball: Flugzeug stürzt in Wohngebiet – mehrere Tote

Ein Privatjet stürzt mitten in einem Wohngebiet ab und explodiert. Neue Aufnahmen aus Florida zeigen nun, welche gewaltige Spur der Aufprall hinterlassen hat.

Nach dem tödlichen Absturz eines Privatjets im US-Bundesstaat Florida sind neue Bilder vom Unglücksort aufgetaucht. Sie zeigen einen riesigen Krater mitten auf einer Straße, aus dem noch Flammen schlagen. Bei dem Absturz kamen alle neun Menschen an Bord ums Leben.

Das Unglück ereignete sich am Sonntagnachmittag im Palm Beach County im Süden Floridas. Bei der Maschine handelte es sich um einen Learjet 60, der zuvor in Austin im US-Bundesstaat Texas gestartet war und auf dem Weg auf die Bahamas war.

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Jet stürzt nahe Wohngebiet ab

Augenzeugenaufnahmen zeigen, wie die Maschine mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Boden rast und kurz darauf in einem gewaltigen Feuerball explodiert. Der Jet schlug nahe einer stark befahrenen Straße und unmittelbar bei einer Wohnsiedlung auf.

Nach Angaben der Behörden soll das Flugzeug kurz vor dem Aufprall einen Baum gestreift und eine Stromleitung beschädigt haben. Durch die Wucht des Absturzes entstand ein großer Krater nahe dem Eingang einer Siedlung mit Mobilheimen.

Eine Unterkunft wurde durch das anschließende Feuer vollständig zerstört. Trümmerteile der Maschine wurden über ein größeres Gebiet verteilt.

600 Bewohner evakuiert

Rund 600 Bewohner der angrenzenden Siedlung mussten ihre Häuser verlassen. Sie wurden vorübergehend in zwei Notunterkünften untergebracht. Der Zugang zum Wohngebiet war durch die Absturzstelle blockiert.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis erklärte, dass es nach bisherigem Stand keine Todesopfer unter den Menschen am Boden gegeben habe. Auch Berichte über weitere Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Footage of the Learjet 60 private jet that crashed in Florida. https://t.co/QHoWK06ZRu — International Defence Analysis (@Defence_IDA) November 2, 2026

Pilot meldete Notfall

Kurz vor dem Absturz hatte die Besatzung offenbar mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Nach Angaben amerikanischer Behörden meldeten die Piloten unter anderem Vereisung, Turbulenzen und Niederschlag.

Die Situation verschärfte sich innerhalb kürzester Zeit. Schließlich erklärte die Besatzung einen Notfall. Wenige Augenblicke später stürzte die Maschine ab.

Die genaue Ursache des Unglücks ist derzeit noch nicht geklärt. Der amerikanische Verkehrssicherheitsrat NTSB hat Ermittlungen aufgenommen. Auch die US-Luftfahrtbehörde FAA ist an der Untersuchung beteiligt.

Neue Aufnahmen zeigen Ausmaß

Besonders drastisch zeigen neue Aufnahmen das Ausmaß des Unglücks. Das Video wurde aus einem vorbeifahrenden Auto aufgenommen und zeigt Flammen, die aus dem tiefen Krater auf der Straße schlagen.

Reuters konnte nach eigenen Angaben sowohl den Aufnahmeort als auch den Zeitpunkt des Videos anhand der Originaldaten und sichtbarer Gebäude in der Umgebung verifizieren.

US-Verkehrsminister Sean Duffy bezeichnete den Absturz als eine „schreckliche Tragödie“. Die Identität der neun Todesopfer wurde zunächst nicht öffentlich bekannt gegeben.