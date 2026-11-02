80 Prozent der befragten Schüler nutzen KI für die Schule: Eltern schlagen Alarm

KI sitzt längst mit in der Klasse. Bei Österreichs Eltern sorgt das für mehr Skepsis als in fünf anderen Ländern Europas.

Das Urteil österreichischer Eltern über den Umgang mit KI an Schulen fällt kritisch aus. Lediglich 24 Prozent halten die staatlichen Regeln für ausreichend, 60 Prozent bemängeln, dass die Schulen unzureichend reagieren. Im Ländervergleich ist ihr Vertrauen am geringsten, und das, obwohl rund 80 Prozent der Kinder KI für die Schule nutzen.

Grundlage ist der GoStudent-Bericht zur Zukunft der Bildung 2026. Dafür wurden in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien insgesamt 3.001 Eltern und ihre 3.001 Kinder zwischen 8 und 16 Jahren befragt. In Österreich nahmen 500 Eltern und 500 Kinder teil. Zusätzlich wurden insgesamt 300 Lehrkräfte befragt.

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Geringes Vertrauen

In Österreich sind nur 24 Prozent der befragten Eltern der Ansicht, dass die Regierung genug für klare KI-Regeln an Schulen tut. Zudem meinen 60 Prozent, dass die Schulen nicht gut auf die Tatsache reagieren, dass KI zum Teil des Alltags geworden ist. Verglichen mit Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien zeigten die österreichischen Eltern laut Umfrage das geringste Vertrauen in die Politik, wenn es um KI an Schulen geht.

Intensive Nutzung

Rund 80 Prozent der befragten Kinder nutzen KI für die Schule. Von ihnen gaben 65 Prozent an, bereits KI-generierte Inhalte als eigene Arbeit abgegeben zu haben. Damit liegt Österreich in etwa im Durchschnitt der sechs untersuchten Länder.

43 Prozent der Kinder wurden noch nie im Umgang mit KI unterrichtet. Auch dieser Wert liegt im Schnitt, was am Alter der Befragten liegen kann.

Nur 15 Prozent hatten bereits eine strukturierte Unterrichtsstunde zu KI.