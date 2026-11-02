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Medizin

Drei Jahre Bauchschmerzen: Dann entdecken Ärzte etwas Unglaubliches

Drei Jahre Bauchschmerzen: Dann entdecken Ärzte etwas Unglaubliches
FOTO: 2026 H Ali et al./International Medical Case Reports Journal 2026 No. 19
3 Min. Lesezeit |

Drei Jahre lang litt eine 42-Jährige unter Bauchschmerzen und einem zunehmenden Druckgefühl. Erst eine Computertomografie zeigte, was sich tatsächlich in ihrem Körper befand.

Ärzte in Somaliland haben bei einer 42-jährigen Frau einen extrem seltenen medizinischen Befund entdeckt. In ihrem Bauch befand sich ein verkalkter Fötus, den sie vermutlich rund drei Jahre lang in ihrem Körper getragen hatte.

Die Frau, die bereits drei Kinder zur Welt gebracht hatte, suchte schließlich wegen anhaltender Schmerzen und eines zunehmenden Schweregefühls im Unterbauch ein Krankenhaus in Hargeysa auf. In den Monaten zuvor hatten sich ihre Beschwerden deutlich verschlimmert.

Bewegungen hörten plötzlich auf

Den Ärzten erzählte die 42-Jährige von einer Schwangerschaft etwa drei Jahre zuvor. Damals sei ihr Bauch gewachsen und sie habe auch Bewegungen des Kindes gespürt. Doch irgendwann hätten diese plötzlich aufgehört. Anschließend sei ihr Bauch langsam wieder kleiner geworden.

Medizinische Untersuchungen hatte es während der damaligen Schwangerschaft nicht gegeben. Aufgrund ihrer schwierigen wirtschaftlichen Situation hatte die Frau nach Angaben der Mediziner keinen Zugang zu regelmäßiger Schwangerschaftsvorsorge.

Bei der Untersuchung ertasteten die Ärzte eine harte und kaum bewegliche Masse, die bis in die Nähe des Bauchnabels reichte. Ein Schwangerschaftstest war negativ, bei einer Ultraschalluntersuchung zeigte sich die Gebärmutter leer.

CT zeigt Schädel und Wirbelsäule

Erst eine Computertomografie brachte Klarheit. Auf den Aufnahmen waren deutlich Teile eines fetalen Skeletts zu erkennen, darunter Schädel, Wirbelsäule, Rippen sowie Arm- und Beinknochen.

Die verkalkte Masse war laut Fallbericht ungefähr 13 mal 18 Zentimeter groß. Die Ärzte diagnostizierten ein sogenanntes Lithopädion, umgangssprachlich auch „Steinkind“ genannt.

Was ist ein „Steinkind“?

Ein Lithopädion kann in äußerst seltenen Fällen nach einer Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter entstehen. Dabei entwickelt sich der Fötus beispielsweise in der Bauchhöhle.

Stirbt der Fötus ab und ist bereits zu groß, um vom Körper vollständig abgebaut zu werden, kann es zu einer besonderen Reaktion kommen: Der Körper lagert Kalzium um das abgestorbene Gewebe ab. Dadurch wird es gewissermaßen eingekapselt.

Der Vorgang kann dazu beitragen, umliegendes Gewebe vor Entzündungen oder anderen Komplikationen zu schützen. Der Fötus trocknet dabei aus und verkalkt zunehmend.

Operation erfolgreich

Die Ärzte entschieden sich schließlich für eine Operation. Über einen Bauchschnitt wurde die vollständig verkalkte Masse entfernt. Dabei konnte das Lithopädion vollständig herausgelöst werden, ohne angrenzende Organe zu verletzen.

Die Patientin erholte sich rasch und konnte bereits wenige Tage später das Krankenhaus verlassen. Bei einer Kontrolle sechs Monate nach der Operation war sie weiterhin beschwerdefrei.

Wie außergewöhnlich der Fall ist, zeigt ein Blick in die medizinische Literatur: Nach Angaben der Autoren wurden innerhalb von rund 400 Jahren lediglich etwa 340 Fälle eines Lithopädions dokumentiert.

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