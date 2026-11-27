Pinienkerne gelten als Delikatesse, doch in einer Probe steckte die falsche Kiefernart. Gurkerl ruft eine Eigenmarke zurück.

Gurkerl.at startet einen Rückruf für die Pinienkerne seiner Eigenmarke yutto in der 50-Gramm-Packung. Betroffen sind alle Chargen, deren Mindesthaltbarkeitsdatum vom 03.10.2026 bis zum 26.04.2027 reicht. Bei einer Probe wurde die Kiefernart Pinus armandii festgestellt. Dem Österreichischen Lebensmittelbuch zufolge eignen sich die Samen dieser Art, die auch Armands- oder Davidskiefer genannt wird, nicht für den menschlichen Verzehr. Dasselbe gilt für die Massons-Kiefer (Pinus massoniana).

Mögliche Auswirkungen beschreibt die Rückrufmitteilung so: „Sie kann einen vorübergehenden bitteren oder metallischen Nachgeschmack verursachen, das sogenannte „Pine-Mouth-Syndrom“. Bleibende gesundheitliche Folgen sind nicht bekannt.“

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Weitere Rückrufe

Zurückgerufen worden waren Pinienkerne und Salatkerne-Mischungen schon Anfang November 2026, und zwar von mehreren großen Bio-Marken und Drogerien, darunter dm, Alnatura und dennree. Der ursprüngliche Anlass war eine Salmonellen-Gefahr. Dem Europäischen Schnellwarnsystem RASFF zufolge bezogen die europäischen Marken die Kerne von einem Hersteller aus Italien. Die Verunreinigung mit falschen Kiefernarten, vor allem mit Pinus armandii, hat ihren Ursprung laut RASFF in China und angrenzenden Regionen Ostasiens.

Rückgabe & Erstattung

Die Rückrufmitteilung richtet an Kund:innen die Bitte, betroffene Packungen nicht zu verzehren, sondern zu entsorgen. Den Kaufpreis erstatte Gurkerl automatisch.