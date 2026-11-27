Starke Regenfälle haben in Mostar Spuren hinterlassen. Aus dem Hahn fließt Wasser, das derzeit nicht ohne Vorsicht getrunken werden sollte.

JP Vodovod Mostar (städtischer Wasserversorger) rät den Bürgerinnen und Bürgern dringend, Trinkwasser vor dem Genuss unbedingt abzukochen. Das Unternehmen hat die Empfehlung vorsorglich ausgesprochen, um die Gesundheit der Nutzerinnen und Nutzer zu schützen.

Getrübte Quellen

Die Wetterlage und die starken Niederschläge haben dazu geführt, dass sich das Wasser an einzelnen Quellen leicht getrübt hat. Betroffen sind die Wasserfassungen in den Quellgebieten Bošnjaci, Salakovac und Blagaj.

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Laufende Beobachtung

Aufrecht bleibt die Empfehlung, bis neue Informationen zur Wasserqualität veröffentlicht werden. Die Lage an den Quellen werde laufend beobachtet, die notwendigen Maßnahmen würden umgesetzt, teilte JP Vodovod Mostar mit.

Über relevante Änderungen und eine mögliche Anpassung der Empfehlung werde die Öffentlichkeit rechtzeitig informiert.