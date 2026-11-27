Während der Zigarettenschmuggel in Europa wächst, geht Kroatien einen anderen Weg. Die Zahlen aus dem Jahr 2025 zeigen einen deutlichen Kontrast.

Der Anteil unversteuerter Tabakprodukte am Gesamtkonsum ist in Kroatien 2025 auf 9,4 Prozent gesunken. Das geht aus Daten der Agentur IPSOS hervor, auf die sich die Kroatische Wirtschaftskammer (HGK) in einer am Freitag veröffentlichten Aussendung beruft. Erfasst wurden sowohl Schnitttabak als auch Zigaretten. Gegenüber dem Vorjahr ging der Anteil um 24,2 Prozent zurück, binnen sechs Jahren sogar um 51,5 Prozent.

HGK-Chefökonom Goran Saravanja führt diese Entwicklung auf eine Verbrauchsteuerpolitik zurück, die abrupte Erhöhungen vermeidet, und auf gute Grenzkontrollen bei Tabakprodukten. Die Einnahmen des Staatshaushalts aus den Verbrauchsteuern auf Tabakprodukte hätten die Marke von 1,3 Milliarden Euro überschritten. Dass der illegale Markt schrumpfe, habe zu diesem stetigen Anstieg beigetragen, so Saravanja.

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Den größten Anreiz für illegalen Handel sieht der Ökonom im Preisunterschied zwischen legaler und illegaler Ware. Er entstehe, weil die Verbrauchsteuer einen hohen Anteil am Preis legaler Produkte ausmache. Hohe Steuern schüfen somit Anreize für Geschäfte, die dem Staat Einnahmen entzögen und der legalen Industrie schadeten.

Illegaler Handel weltweit

Weltweit nehme der illegale Zigarettenhandel hingegen zu, erklärt die HGK. Schätzungen zufolge stammt jede zehnte in der EU konsumierte Zigarette vom illegalen Markt. Den jährlichen Einnahmenentgang der Mitgliedstaaten beziffert die Kammer mit 13 Milliarden Euro. Sie verweist dabei auch auf eine im September veröffentlichte Untersuchung des Europäischen Rechnungshofs.

Eine Studie von Oxford Economics nimmt neun Märkte unter die Lupe: Australien, Bangladesch, Brasilien, Chile, Frankreich, Malaysia, die Niederlande, Pakistan und die Ukraine. Zwischen 2015 und 2025 stieg demnach der Anteil des illegalen Zigarettenmarktes in Frankreich von 27 auf 54 Prozent, in den Niederlanden von 6 auf 45 Prozent. Für die untersuchten Märkte ermittelte Oxford Economics im Schnitt eine Korrelation von 78 Prozent zwischen steigenden Verbrauchsteuern auf Zigaretten und dem Wachstum des illegalen Marktes.

Wirtschaftliche Bedeutung

Welche wirtschaftliche Bedeutung die Branche hat, schildert Darko Gaspar, Mitglied des Rates der Vereinigung der Nahrungsmittelverarbeitungsindustrie der HGK. Demnach beschäftigt die kroatische Tabakindustrie direkt und indirekt rund 10.000 Menschen, ihre Exporte belaufen sich auf etwa 400 Millionen Euro. Rund 300 Landwirte in der Podravina und in Slawonien liefern etwa sechs Prozent der europäischen Tabakblattproduktion. Das Geschäftsumfeld sorge für Stabilität und Planbarkeit und erlaube weitere Investitionen, sagt Gaspar.

Gemeinsam mit mehr als 200 europäischen Organisationen unterstützt die HGK außerdem einen offenen Brief, der Anfang November an die Europäische Kommission gerichtet wurde. Die Industrie fordert darin einen verhältnismäßigen und wirksamen Regulierungsrahmen für die Wertschöpfungskette von Tabak- und Nikotinprodukten. Illegaler und nicht vorschriftskonformer Handel beeinträchtige den EU-Binnenmarkt, heißt es in dem Schreiben. Die HGK warnt zudem, dass illegaler Handel den Verbraucherschutz schwäche und kriminelle Gruppen finanziere.