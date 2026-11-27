Sie handeln mit Drogen, verfügen über internationale Netzwerke und gelten als besonders gewaltbereit. Österreichs Sicherheitsbehörden wollen verhindern, dass sich die blutigen Auseinandersetzungen rivalisierender Balkan-Kartelle hierzulande weiter ausbreiten.

Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität aus dem Balkanraum zählt seit mehreren Jahren zu den zentralen Prioritäten des österreichischen Bundeskriminalamts. Wie Al Jazeera Balkans am Freitag unter Berufung auf die österreichische Kriminalstatistik für 2025 berichtet, stehen insbesondere der Kavač- und der Škaljari-Clan im Fokus der Ermittler. Das Innenministerium weist auf die besonders hohe Gewaltbereitschaft dieser kriminellen Netzwerke hin. Die in Österreich tätigen Gruppen der Kartelle seien bei ihren kriminellen Aktivitäten mehrheitlich bewaffnet.

Österreich will Ausbreitung der Gewalt verhindern

Seit Jahren bringen die Behörden zahlreiche Morde, Entführungen und andere schwere Gewalttaten in Serbien und Montenegro mit den rivalisierenden Kartellen in Verbindung. Eine zentrale Aufgabe der österreichischen Polizei besteht darin, eine weitere Ausbreitung dieser Gewalt auf das heimische Bundesgebiet zu verhindern. Den Behörden zufolge setzen sich die kriminellen Organisationen überwiegend aus Verdächtigen aus Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Kroatien zusammen. Zudem gebe es eine enge Zusammenarbeit mit albanischen Mafia-Strukturen.

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Geheime Chats offenbarten Ausmaß der Kriminalität

Welche Dimensionen die Aktivitäten dieser Netzwerke in Österreich angenommen haben, zeigte zuletzt die zweiteilige Dokumentation „Operation Achilles“, die ServusTV am 19. November ausstrahlte. Sie beleuchtete eine der umfangreichsten Ermittlungen in der Geschichte der österreichischen Kriminalpolizei. Ins Rollen kamen die Ermittlungen im Frühjahr 2021 durch Informationen der US-amerikanischen Bundespolizei FBI. Die Auswertung verschlüsselter Kommunikation ermöglichte den österreichischen Ermittlern umfassende Einblicke in international agierende Drogennetzwerke und deren Verbindungen nach Wien. „Keiner von uns konnte sich vorstellen, dass so etwas in Österreich überhaupt möglich ist“, schilderte ein verdeckter Ermittler in der Dokumentation.

Lebenslange Haft für „Dexter“

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stand unter anderem Dario D., bekannt unter dem Namen „Dexter“ beziehungsweise „Dekster“. Er soll von Wien aus ein Netzwerk mit mehr als 100 Drogenhändlern gesteuert haben. Das Wiener Landesgericht verurteilte ihn im Dezember 2023 zu lebenslanger Haft. Nachdem der Oberste Gerichtshof den Schuldspruch bestätigt hatte, verwarf das Oberlandesgericht Wien am 12. März 2025 auch seine Strafberufung. Damit blieb die lebenslange Haftstrafe bestehen.

Die Ermittlungen offenbarten darüber hinaus Verbindungen zu schweren Gewaltverbrechen im serbischen Ritopek bei Belgrad und lieferten neue Hinweise zur Tötung in der Wiener Passage Lugeck im Dezember 2018. Im Anschluss an die Dokumentation diskutierten Experten und Journalisten bei ServusTV über die Auswirkungen der organisierten Kriminalität auf die Sicherheit in Österreich.

Neues Lagezentrum soll 2027 starten

Das österreichische Innenministerium will seine Strukturen zur Bekämpfung internationaler krimineller Netzwerke weiter ausbauen. Wie aus einer aktuellen Veröffentlichung des Ministeriums hervorgeht, soll im März 2027 ein neues Lagezentrum für organisierte Kriminalität seinen Betrieb aufnehmen. Durch die engere Zusammenarbeit nationaler und internationaler Ermittlungsbehörden sollen besonders gefährliche und gewaltbereite Gruppierungen frühzeitig erkannt und ihre kriminellen Strukturen aufgedeckt werden. Auch Finanzermittlungen sollen verstärkt zum Einsatz kommen, um den Organisationen ihre wirtschaftliche Grundlage zu entziehen.

Österreich hat sich zudem gemeinsam mit Kroatien und Slowenien für ein Projekt zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität am Westbalkan beworben. Der Kampf gegen die dortigen kriminellen Netzwerke soll auch in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt der österreichischen Polizeiarbeit bleiben.