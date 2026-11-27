Der Keksteller sieht harmlos aus. Doch zwischen Baiser und Linzer Auge liegen Welten, und ein kleines Stück täuscht gewaltig.

Ob Vanillekipferl, Linzer Auge oder Baiser: Wer sich am Keksteller bedient, nimmt je nach Sorte unterschiedlich viele Kalorien zu sich. Ein genauer Blick auf die einzelnen Werte lohnt sich daher. Butter, Zucker, Nüsse, Mandeln und Schokolade treiben den Energiegehalt in die Höhe. Auch die Größe spielt eine wesentliche Rolle: Pro Stück kann ein kleiner Keks weniger Kalorien haben als ein üppig verzierter Lebkuchen, obwohl er, bezogen auf dasselbe Gewicht, mehr Energie enthält.

Kalorienwerte im Überblick

Ein Linzer Auge schlägt mit 115 Kilokalorien zu Buche. Spritzgebäck kommt pro Stück auf 68, ein Vanillekipferl auf 66 und ein Dominostein auf 65 Kilokalorien. Beim Spekulatius sind es 55 Kilokalorien.

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Alle Werte gelten für jeweils ein Stück. Jeweils 46 Kilokalorien enthalten Zimtstern, Kokosmakrone und Butterkeks. Ein Anisplätzchen liegt bei 40, ein Stück Schwarz-Weiß-Gebäck bei 35 und ein Baiser bei 30 Kilokalorien.

Rechnet man pro 100 Gramm, ergibt sich ein anderes Bild: Braune Lebkuchen ohne Glasur kommen auf rund 332 Kilokalorien, Vanillekipferl hingegen auf 543 Kilokalorien. Bei gleichem Gewicht liefern die Kipferl somit rund 64 Prozent mehr als die erwähnten Lebkuchen.

Bewusst genießen

Steht die Keksdose offen neben der Tastatur oder auf dem Couchtisch, greift man leicht unbedacht zu. Besser ist es, zwei oder drei Lieblingskekse auf einem kleinen Teller anzurichten und sie in Ruhe zum Kaffee zu genießen, statt nebenbei zu naschen.

Variieren lässt sich auch die Auswahl: Gehaltvolle Sorten passen etwa zu Mandarinen, Nüssen in der Schale oder leichterem Eiweißgebäck. Wer die Kekse selbst backt, kann zudem die Zuckermenge im Rezept verringern. Rund ein Drittel weniger ist unter Umständen möglich. Wie gut das funktioniert und ob das Ergebnis schmeckt, hängt allerdings vom jeweiligen Rezept ab.