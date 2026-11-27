Ein Eintrittsticket, eine Mitfahrt, ein stilles Einverständnis. Manchmal reicht wenig, damit aus Betreuung eine rechtliche Pflicht wird.

Wer Kinder betreut, steht in der Verantwortung, muss aber nicht automatisch für jeden Unfall geradestehen. Wie eng die Beaufsichtigung ausfallen muss, richtet sich unter anderem nach dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes und nach den Gefahren in seinem Umfeld. Mitunter genügen schon geringfügige Abweichungen im konkreten Fall, damit die rechtliche Bewertung ganz anders ausfällt.

Die allgemeinen rechtlichen Grundlagen erklärt Dr. Armin Kaltenegger, der im KFV den Bereich Recht- und Normen leitet. Den Zahlen des KFV zufolge wurden 2023 in Österreich mehr als 115.000 Kinder bei Unfällen verletzt, 19 starben.

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Eine bestimmte Form ist für die Übernahme der Aufsicht nicht vorgeschrieben. Sie kann ausdrücklich geschehen, aber auch stillschweigend. „Wer beispielsweise den Freund des Sohnes mitnimmt, ist aufsichtspflichtig, unabhängig davon, ob dessen Eltern es wissen oder nicht“, führt Kaltenegger aus. Bleiben die abwesenden Eltern uninformiert und gehen dadurch wesentliche Angaben verloren, etwa zu Medikamenten, die ein Kind regelmäßig braucht, kann darin eine Pflichtverletzung liegen.

Altersgrenzen im Freien

Eine starre Altersgrenze, ab der Kinder allein im Freien spielen dürfen, existiert nicht. Kleinkinder müssen rundum betreut werden. Bei Kindergartenkindern kommt es auf die Situation an, sie haben entweder in Sicht- oder in Griffweite zu bleiben.

Vorschulkinder sind in kurzen Intervallen zu kontrollieren. Mit etwa dem Schuleintritt kann ein Kind tagsüber für kurze Zeit allein bleiben. Hält es sich zum Spielen draußen auf, muss die Aufsichtsperson wissen, wo es sich befindet.

Schwimmbad und Lager

Selbst wenn ein Schwimmbad beaufsichtigt wird, entbindet das Eltern nicht von ihrer Aufsichtspflicht. Mit dem Kauf einer Eintrittskarte geht die Betreuung nicht von selbst auf den Bademeister über. Dieser ist seinerseits nicht verpflichtet, den gesamten Badebereich lückenlos zu überwachen.

Eltern sowie Bademeister oder Betreiber können nebeneinander haftbar sein. Wer Eintritt bezahlt, begründet ein Vertragsverhältnis, wodurch die Haftung des Betreibers steigt und die Beweislast umgekehrt wird. Wie viel Betreuung beim Baden erforderlich ist, hängt außerdem davon ab, wie gut ein Kind schwimmen kann, wie tief das Wasser ist, ob künstliche Wellen erzeugt werden und wie viele Gäste sich im Bad aufhalten. Während ganz kleine Kinder durchgehend im Blick bleiben müssen, ist das bei Kindern ab acht Jahren im Schwimmbad in der Regel nicht mehr nötig.

Betreuungspersonen im Ferienlager müssen einen sicheren Rahmen schaffen, zu dem Verpflegung, ein passendes Umfeld, ein Tagesablauf und Regeln gehören. Eltern bleiben unter Umständen in der Verantwortung, etwa dann, wenn sie einen kranken Jugendlichen ins Lager schicken, obwohl die Versorgung, die er braucht, dort erkennbar nicht sichergestellt ist.

Eltern können für Babysitter haftbar gemacht werden, sofern sie jemanden engagiert haben, der offenkundig ungeeignet war. Die Babysitter selbst stehen für ihre eigenen Verstöße gegen die Aufsichtspflicht ein. Möglich ist zudem, dass beide gemeinsam haften. Prinzipiell dürfen auch Kinder bestimmte Betreuungsaufgaben übernehmen. Die Eltern tragen dabei weiterhin die Organisationsverantwortung, zudem kann ein Auswahlverschulden vorliegen.

In Kärnten ist es Minderjährigen in begründeten Ausnahmefällen erlaubt, vorübergehend die Aufsicht zu führen. Betreuen sie Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, müssen sie selbst schulpflichtig und mindestens zwei Jahre älter sein. Auch bei schulpflichtigen Schützlingen muss der Altersabstand mindestens zwei Jahre betragen.

Richtet ein Kind einen Sachschaden an, haftet unter Umständen die Betreuungsperson, nämlich dann, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt hat. Liegt keine solche Verletzung vor, können auch Minderjährige zivilrechtlich belangt werden. Das Gericht darf die Höhe des Ersatzes herabsetzen, häufig kommt eine Versicherung für den Schaden auf.

Strafrechtliche Folgen drohen Eltern, wenn ihr Kind durch ihre fahrlässige Unachtsamkeit stirbt oder schwer verletzt wird. Wird ein Kind nicht abgeholt, ist die Aufsichtspflicht damit nicht beendet. Sie gilt so lange fort, bis das Problem gelöst ist, wobei eine geeignete Ersatzperson die Aufsicht übernehmen kann.