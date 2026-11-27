Vier Trainer kamen und gingen, doch Luka Vuskovic hörte von keinem ein Wort. Jetzt verrät der Brighton-Profi, wer sich stattdessen kümmerte.

Luka Vuskovic hat nach eigener Aussage während seiner Zeit bei Tottenham mit keinem einzigen Trainer des Londoner Klubs gesprochen. Das erzählte der 19-jährige kroatische Nationalspieler, inzwischen Innenverteidiger bei Brighton, im Interview mit The Times. Dabei blickte er auch auf seine Kindheit in Split zurück.

Tottenham hatte 2023 den Transfer von Hajduk für 12 Millionen Euro fixiert. Diesen Sommer gab der Klub den Verteidiger für 54 Millionen Euro weiter. Dazwischen gaben sich Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor und Roberto De Zerbi auf der Trainerbank die Klinke in die Hand.

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Mit anderen Mitarbeitern des Klubs hatte Vuskovic hingegen sehr wohl Kontakt: „Bei Tottenham gab es Andy Scoulding, der mich oft angerufen und gefragt hat, ob ich Hilfe brauche. Auch die Physiotherapeuten haben sich bei mir gemeldet, wenn ich etwas gebraucht habe, ebenso die Ernährungsberater.“

Wunschziel Brighton

Bei seinem neuen Klub kam der Innenverteidiger schnell an. Brighton zählt zu den größten Überraschungen der laufenden Saison und liegt derzeit auf dem zweiten Platz der Premier League.

Lange nachdenken musste Vuskovic vor dem Wechsel nicht. „Das war eine sehr einfache Entscheidung. Vom ersten Tag der Gespräche mit den Agenten an habe ich gesagt, dass Brighton eine großartige Option ist. Ich will dorthin gehen“, sagte er.

Fußballfamilie und Split

Sein Vater Danijel, sein Großvater Mario und sein Urgroßvater Marko liefen allesamt für Hajduk auf. Der ältere Bruder, ebenfalls Mario, spielt beim HSV. Auch die Cousins Moreno und Vito sowie deren Vater, Onkel Ronald, sind Fußballer.

Über die Familientreffen sagte Vuskovic: „Es wird immer darüber gesprochen, was man besser machen kann und was jemand anderer besser gemacht hat. Alle sind im Fußball.“ Die gemeinsame WhatsApp-Gruppe trägt den Namen des Lieblingscafés seines Vaters. Nach jedem Spiel von Brighton liest Vuskovic die Nachrichten, allerdings nicht wegen Ratschlägen oder Spielanalysen, sondern wegen der Scherze, die seine Laune heben.

Aus seiner Zeit in den Nachwuchsteams von Hajduk fehlen ihm vor allem die vielen Turniere und Reisen. Er vermisst es, unbeschwert Zeit für sich zu haben und unterwegs nicht von anderen Menschen aufgehalten zu werden.

Brighton erinnert ihn an seine Heimatstadt. Auf einem Betonplatz vor dem Haus kamen Familie und Freunde zusammen, um besser zu werden und die gemeinsame Zeit zu genießen. Als Profi könne er auf solchen schlechten Plätzen keine Verletzung riskieren, erklärte Vuskovic. „Meistens habe ich zugeschaut und mich geärgert, weil ich nicht spielen konnte, aber auch das gehört dazu“, erinnerte er sich.