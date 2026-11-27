Der Zähler dreht sich, obwohl niemand zu Hause ist. Im Hintergrund laufen Geräte, die still Strom ziehen. Ein einfacher Test deckt sie auf.

Auch wenn niemand sie benutzt, ziehen zahlreiche Haushaltsgeräte weiter Strom. Zum Grundverbrauch zählen nicht nur Geräte im Standby, sondern auch solche, die ununterbrochen laufen. Wer diesen Posten auf der Stromrechnung verkleinern will, misst am besten zuerst nach und sucht danach gezielt nach überflüssigem Energiebedarf.

Wie stark dieser Posten zu Buche schlägt, hängt von der Zahl, der Größe, der Effizienz und dem Alter der Geräte ab. Ebenso spielt eine Rolle, wie die Geräte genutzt werden. In einem durchschnittlichen Haushalt befinden sich 10 bis 20 Geräte dauerhaft im Standby-Modus.

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Fernseher oder Musikanlagen können nach dem Ausschalten mit der Fernbedienung im Bereitschaftsmodus bleiben. Kühl- und Gefrierschränke hingegen laufen im ganz normalen Betrieb durch. Auch WLAN-Router sind oft rund um die Uhr in Betrieb. Bei der Betrachtung sollte man diese verschiedenen Betriebszustände auseinanderhalten. Einen spürbar höheren Dauerbedarf können Aquarien, Terrarien und Swimmingpools verursachen, etwa durch Pumpen oder Heizstrahler, die ununterbrochen arbeiten.

Verbrauch messen

Für eine grobe Schätzung notiert man den Zählerstand am Abend und noch einmal am folgenden Morgen. Teilt man den Unterschied durch die Zahl der Stunden dazwischen, erhält man den durchschnittlichen Stundenverbrauch. Mit 24 multipliziert ergibt sich daraus ein Tageswert, mit weiteren 365 ein geschätzter Jahreswert.

Wer die Messung über mehrere Nächte wiederholt und den Durchschnitt bildet, glättet Schwankungen. Schaltet man zusätzlich nicht benötigte Geräte ab und misst erneut, lässt sich eingrenzen, wie stark sie den Verbrauch beeinflussen. Steckt man ein Strommessgerät zwischen Steckdose und ein einzelnes Gerät, zeigt es an, wie viel Energie dieses über Nacht benötigt. Daten des Smart Meters erlauben es, den Verbrauch des gesamten Haushalts laufend zu verfolgen und auszuwerten.

Standby vermeiden

Bei Geräten, die gerade nicht gebraucht werden und sich dafür eignen, verhindert die vollständige Trennung vom Stromnetz weiteren Standby-Verbrauch. Möglich macht das ein eingebauter Hard-Switch, also ein Netzschalter. Ein Soft-Switch hingegen schaltet nicht komplett ab, manche Funktionen bleiben womöglich aktiv. Alternativ zum Netzschalter kommt eine schaltbare Steckdosenleiste infrage.

Viele neuere Geräte fallen unter Ökodesign-Verordnungen und weisen daher schon niedrige Bereitschaftsverbräuche auf. Bei älteren Modellen können die Werte erheblich höher liegen. Beim WLAN-Router sinkt der Energiebedarf, wenn man ihn nachts oder bei längerer Abwesenheit abschaltet, entweder von Hand oder mit einer Zeitschaltuhr. Ebenso lassen sich vorhandene Energiesparfunktionen nutzen. Ältere Router verbrauchen oft mehr Strom als neuere, effizientere Modelle.

Bei einer Wärmepumpe bringt das nächtliche Abschalten hingegen meist keine Ersparnis. Das neuerliche Aufheizen am Morgen kostet vielfach mehr Energie als der Weiterbetrieb bei leicht abgesenkter Temperatur. Wer an den Einstellungen etwas ändern möchte, sollte das mit Heizungsinstallateur:innen oder Fachbetrieben abklären.

Wärmeverluste verringern sich durch abgedichtete Fenster und Außentüren sowie durch geschlossene Türen zu unbeheizten Räumen. Auch Stoßlüften anstelle dauerhaft gekippter Fenster kann Heizenergie sparen.

Wer ein neues Gerät kauft, achtet auf eine gute Effizienzklasse und auf eine Größe, die zum tatsächlichen Bedarf passt. Auf der beschriebenen Skala steht Klasse A für die höchste Energieeffizienz und Klasse G für den höchsten Energieverbrauch.