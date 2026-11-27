Von Belgrad bis Kotor rollen internationale Hotelriesen an. Die ersten Gäste checken ein, anderswo bremst noch die Bürokratie.

Internationale Hotelkonzerne bauen ihre Präsenz in Serbien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro aus. Wie weit die einzelnen Projekte gediehen sind, ist sehr unterschiedlich: Manche Häuser nehmen bereits Gäste auf, andere sind im Bau oder erst in Planung.

In Serbien belaufen sich drei angekündigte Vorhaben zusammen auf mehr als 139 Millionen Euro. Gemeint sind das Swissôtel in Belgrad, das mit der EXPO 2027 zusammenhängt, ein Crowne Plaza auf dem Zlatibor und ein Holiday Inn in Novi Pazar. Das serbische Tourismusministerium rechnet mit rund 500 neuen Arbeitsplätzen. Zusätzlich sind zehn Millionen Euro an staatlichen Fördermitteln vorgesehen.

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Für das Holiday Inn sind 138 Zimmer geplant, das Haus soll sich an Halal-Standards orientieren. Die Investitionssumme liegt bei mehr als 24 Millionen Euro, eröffnet werden soll am 1. Oktober 2029.

Davon getrennt zu betrachten ist das InterContinental im Belgrader Delta District, das sich bereits im Bau befindet. Für das Hotel wurden eine Investition von mehr als 100 Millionen Euro und über 200 neue Arbeitsplätze angekündigt. Die Projektverantwortlichen nennen Ende 2026 als möglichen Eröffnungstermin. Der gesamte Komplex umfasst neben dem Hotel zwei Wohntürme und ein Bürogebäude, kommt auf rund 100.000 Quadratmeter und wird mit etwa 400 Millionen Euro beziffert.

Kroatien im Fokus

Als erstes Hotel der Marke in Kroatien nahm das Hyatt Regency Zadar am 15. Mai 2025 den Betrieb auf. Es bietet 133 Zimmer und Suiten, gastronomische Angebote sowie einen Wellnessbereich mit Pools im Innen- und im Außenbereich. Das Haus gehört der türkischen Doğuş Group.

Ebenfalls geöffnet ist das Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay in Novi Vinodolski, das 13 Konferenzräume hat. Für den Winter 2026 wurde zudem ein weiterer Wellness- und Spa-Bereich angekündigt. In Kupari bei Dubrovnik gibt es Pläne für ein Four-Seasons-Hotel samt Residenzen und weiteren Einrichtungen. Ein Vorhaben mit Marriott-Bezug in Ičići befindet sich in Entwicklung. Im Jahr 2024 waren die Hotelzimmer und Suiten in Kroatien im Schnitt zu 58,9 Prozent ausgelastet, 2025 waren es 59,9 Prozent.

Bosnien und Montenegro

Hilton hat für seine ersten beiden Markenhotels in Bosnien und Herzegowina Franchisevereinbarungen unterzeichnet. In Mostar ist das Hotel Neretva mit 80 Zimmern geplant, es soll unter der Marke Tapestry Collection by Hilton geführt werden. Nach Angaben des Nachrichtenportals Klix vom April 2026 soll das Haus nun im Sommer 2027 eröffnen.

In der Maršala-Tita-Straße in Sarajevo soll das Hampton by Hilton Sarajevo City Centre mit 98 Zimmern entstehen. Beim Projekt gibt es administrative Schwierigkeiten, einen konkreten Eröffnungstermin gibt es bislang nicht.

Mereha Developments nennt für das Crowne-Plaza-Resort in Kolašin das vierte Quartal 2026 als Fertigstellungstermin. In Budva wurde ein weiteres Haus der Marke mit 81 Zimmern angekündigt, dessen Eröffnung ursprünglich für das erste Quartal 2026 geplant war. Schon in Betrieb ist das von Accor geführte Mövenpick Teuta Kotor Bay.

Montenegro zählte 2025 rund 2,73 Millionen Touristenankünfte und mehr als 15,3 Millionen Nächtigungen. Auf internationale Gäste entfielen fast 96 Prozent der Nächtigungen. Die stärkste Gästegruppe stammte aus Serbien.