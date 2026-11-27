Stundenlang im Flieger, kaum etwas zu essen, kein Start in Sicht. Der Schnee legt Wien lahm und lässt Tausende Passagiere warten.

Wegen starken Schneefalls sind am Donnerstag am Flughafen Wien 82 Flüge gestrichen worden, zudem kam es teils zu Verspätungen von mehreren Stunden. Betroffene Passagiere berichteten von langen Wartezeiten in den Flugzeugen und davon, dass es an Bord nur wenig zu essen gegeben habe. Austrian Airlines zufolge waren 20.900 Fluggäste betroffen. Bei 9.000 von ihnen waren Umbuchungen erforderlich.

Gegenüber dem KURIER gab ein Passagier, der an Bord einer Ryanair-Maschine nach Valencia gewesen war, an, er habe acht Stunden und 40 Minuten im Flugzeug verbracht. Um 18.10 Uhr sei er wieder ausgestiegen, ohne dass die Maschine abgehoben habe. Zur Verpflegung sagte er: „In den ersten zwei Stunden gab es nichts zu essen. Nach rund drei Stunden wurden Getränkedosen, Chips und Snacks angeboten, allerdings nur gegen Bezahlung“.

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Ebenfalls an den KURIER wandte sich der Sohn eines AUA-Fluggastes. Sein Vater habe auf einem Flug nach Bukarest, der später annulliert wurde, fünf Stunden im Flugzeug ausharren müssen, ohne dass es Auskünfte zum Weiterflug gegeben habe. Zu essen und zu trinken habe es lediglich ein kleines Wasser und einen Reiskräcker gegeben. Da der Vater Diabetiker sei und deshalb regelmäßig essen und Medikamente einnehmen müsse, sei die Lage für ihn eine erhebliche zusätzliche Belastung gewesen, schilderte der Sohn.

Enteisung am Limit

Die Enteisung sei an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen, erklärte eine Sprecherin der AUA. Wegen des nassen, stark haftenden Schnees habe die Enteisung mancher Flugzeuge bis zu achtmal so lange gedauert wie bei gewöhnlichen winterlichen Verhältnissen.

Zuständig für Schneeräumung und Enteisung ist der Flughafen selbst. Sein Sprecher Peter Kleemann erklärte, das Personal sei den ganzen Tag im Einsatz gewesen. Insgesamt galt es, 2,5 Millionen Quadratmeter an Vorfeld, Rollwegen und Pisten freizuhalten. Flächen, die bereits geräumt waren, mussten mehrmals erneut von Schnee und Eis befreit werden.

Sämtliche Flugzeuge benötigten vor dem Abflug eine Enteisung, einige sogar mehrere. Der andauernde Schneefall bei frostigen Temperaturen habe die Arbeiten zusätzlich erschwert. Kleemann zufolge lassen die Airlines Fluggäste bereits einsteigen, damit der vorgesehene Enteisungstermin eingehalten werden kann und der Start anschließend erfolgen kann. Weil die Arbeiten länger dauerten, hätten sich diese Termine mitunter verschoben, wodurch die Passagiere länger an Bord bleiben mussten.

Klare Abgrenzung

Was im Flugzeug selbst geschehe, liege nicht im Einflussbereich des Flughafens, betonte Kleemann. Er verwies auf die EU-Fluggastrechte-Verordnung, in der die Rechte der Passagiere festgeschrieben seien. Bei einer Abflugverspätung müssen Fluggesellschaften ab einer Wartezeit von zwei Stunden bei Flügen bis 1.500 Kilometer, drei Stunden bei bestimmten Flügen zwischen 1.500 und 3.500 Kilometer und vier Stunden bei längeren Flügen Betreuung anbieten; dazu gehören kostenlose Mahlzeiten und Erfrischungen in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit, zwei Kommunikationsmöglichkeiten und, wenn nötig, eine Hotelunterbringung.

Für die Unannehmlichkeiten der Reisenden zeigte der Flughafen Bedauern. Im Lauf des Freitags lief der Flugbetrieb wieder normal.