Eine unbekannte Drohne ist in der Nacht auf Freitag kurz in den lettischen Luftraum bei Ludza eingedrungen. NATO-Kampfjets und eine lettische Abfangdrohne stiegen auf.

Die Nationalen Streitkräfte Lettlands (NBS) machten den Vorfall am Freitag bekannt, wie AFP berichtet. Im östlichen Bezirk Ludza nahe der Grenze wurde die Drohne gesichtet und „flog kurz über lettisches Gebiet“, so die Armee. Alarmiert wurden Kampfjets der NATO-Luftüberwachungsmission in den Baltischen Staaten, dazu setzte die NBS eine Abfangdrohne ein, die andere Drohnen abfangen soll.

Danach war die Abfangdrohne wieder an ihrem Startplatz. Luftabwehreinheiten waren einsatzbereit.

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Orangefarbene Warnung um 1.30 Uhr

Laut NBS gab es um 1.30 Uhr österreichischer Zeit Luftalarm in Ludza, die Einwohner erhielten eine orangefarbene Warnung. Das ist die Stufe für eine bestätigte Bedrohung, die sofortiges Handeln erfordert. Um 1.55 Uhr wurde die Warnung in Ludza aufgehoben.

Im Nachbarbezirk Balvi im Nordosten Lettlands galt eine niedrigere, gelbe Warnstufe. Nach Berichten des öffentlich-rechtlichen Senders LSM, der sich auf die Streitkräfte stützt, lief sie gegen 2.30 Uhr aus. Woher die Drohne kam, gab die NBS nicht an. Zusätzliche Luftabwehreinheiten wurden nach ihren Angaben an die Ostgrenze verlegt.

Zwei Abschüsse über Lettland heuer

Mehrere Länder nahe dem Kriegsgebiet melden immer wieder Drohneneinbrüche oder Abstürze, seit Russland die Ukraine im Februar 2022 umfassend angegriffen hat. Über Lettland wurden laut NBS dieses Jahr bereits zweimal Drohnen abgeschossen. Im Juni holten französische Jets der NATO-Luftüberwachungsmission über dem Baltikum eine Drohne vom Himmel, im August schossen alliierte Kampfjets über Balvi eine weitere ab. Die NBS warnt, dass ausländische Drohnen noch einmal in den Luftraum Lettlands eindringen könnten, solange der Krieg Russlands gegen die Ukraine weitergeht.