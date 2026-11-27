Im neuen Vertrauensranking bleibt kaum jemand im grünen Bereich. Für einen SPÖ-Chef endet die Erhebung mit einer historischen Premiere.

Im aktuellen APA/OGM-Vertrauensindex schaffen es nur drei Politiker ins Plus. Das Schlusslicht bildet der scheidende SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler.

Am 4. Oktober 2026 kündigte Andreas Babler nach Gesprächen der SPÖ-Spitze an, den Parteivorsitz mit Beginn des Jahres 2027 zurückzulegen; bis dahin sollte er die Partei gemeinsam mit Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher führen.

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Gegenüber der vorangegangenen Erhebung büßt Babler 14 Punkte ein und fällt auf minus 49 Punkte. Kein anderer Politiker im Ranking verliert so stark. Den letzten Platz übernimmt er von NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn, der bei minus 38 Punkten liegt. Nach Angaben von Johannes Klotz von OGM soll Babler der erste SPÖ-Vorsitzende sein, der in diesem Ranking auf dem letzten Rang landet.

Spitzenreiter im Plus

An der Spitze steht Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit plus 26 Punkten. Ihm folgen die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures mit plus 19 und Finanzminister Markus Marterbauer mit plus neun Punkten. Beide gehören der SPÖ an. Marterbauer ist das einzige Regierungsmitglied, dem mehr Menschen ihr Vertrauen als ihr Misstrauen aussprechen.

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner kommt auf minus einen Punkt. Barbara Eibinger-Miedl ist mit minus zwei Punkten das bestplatzierte Mitglied des ÖVP-Regierungsteams. Unter den Klubobleuten der Regierungsparteien erreicht Ernst Gödl (ÖVP) minus vier Punkte, Philip Kucher (SPÖ) minus fünf und Yannick Shetty (NEOS) minus sechs.

Parteichefs im Vergleich

Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker hat mit minus 15 Punkten den besten Wert unter den Parteivorsitzenden. Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler folgt mit minus 21, NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger mit minus 24 Punkten.

Den zweitstärksten Rückgang im Ranking muss Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hinnehmen. Sie verliert sechs Punkte und steht nun bei minus zehn.