Im Madrider Palast trifft Van der Bellen den König, doch ein Termin fällt aus. Der Bundespräsident hat eine klare Botschaft an Europa.

Mehr Selbständigkeit gegenüber den USA in Verteidigungs- und Wirtschaftsfragen: Das hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei einem Arbeitsbesuch in Spanien von Europa verlangt. Zuvor war er im Madrider Zarzuela-Palast mit dem spanischen König Felipe VI. zusammengetroffen. Bei dem Gespräch war auch die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles anwesend.

Europas Eigenständigkeit

Im Anschluss trat Van der Bellen für eine Stärkung der strategischen Eigenständigkeit Europas ein. „Wir können nicht die Abhängigkeit von den USA so fortsetzen wie bisher“, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Seine Forderung begründete er mit dem Krieg in der Ukraine. Dieser habe mehr als deutlich gezeigt, dass es bei der Abstimmung zwischen den nationalen Rüstungsindustrien erhebliche Koordinationsprobleme gebe.

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Heikle Phase

Der Besuch fällt in eine politisch heikle Phase. Am Sonntag wählt Spanien ein neues Parlament. Ein geplantes Treffen mit dem sozialistischen Regierungschef Pedro Sanchez von der PSOE wurde abgesagt.