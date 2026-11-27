Die Türkei setzt die Visafreiheit für Montenegriner mit gewöhnlichen Pässen aus, berichten montenegrinische Medien. Präsident Recep Tayyip Erdogan unterzeichnete die Entscheidung, sie erschien heute im türkischen Amtsblatt.

Ausgesetzt wird ein Teil des Abkommens über gegenseitige Visaaufhebung, das im Jänner 2008 unterzeichnet wurde. Laut türkischem Außenministerium durften Montenegriner mit regulären Pässen bis zu 90 Tage innerhalb von sechs Monaten ab der ersten Einreise ohne Visum in die Türkei reisen. Der Schritt folgt nicht ganz vier Wochen auf Montenegros Visumpflicht für türkische Staatsbürger, die seit 1. November 2026 gilt.

Visumpflicht für fünf Länder

Montenegros Visumpflicht betrifft neben der Türkei auch Staatsbürger Russlands, Belarus, Chinas und Saudi-Arabiens. Die Regierung in Podgorica beschloss die Verordnung im Juli. Sie begründet den Schritt mit der Angleichung an die Visapolitik der EU im Verhandlungskapitel 24 zu Justiz, Freiheit und Sicherheit. Laut Monstat kamen 2025 insgesamt 134.266 ausländische Touristen mit Wohnsitz in der Türkei nach Montenegro. Die Zahl zählt Touristen nach Wohnsitzland, nicht nach Staatsbürgerschaft.

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Von 90 auf 30 Tage

Schon 2025 hatte Montenegro Visa für Türken eingeführt. Laut Tanjug trat die Pflicht am 30. Oktober 2025 vorübergehend in Kraft. Im Dezember 2025 ermöglichte die Regierung die Einreise ohne Visum wieder, der erlaubte Aufenthalt wurde aber von 90 auf 30 Tage verkürzt. Diese Regelung galt bis Ende Oktober 2026.

Messerangriff in Zabjelo als Auslöser

Die Visumpflicht von 2025 folgte auf einen Messerangriff. Am 26. Oktober 2025 wurde im Podgoricaer Viertel Zabjelo ein 25-jähriger Podgoricaer mit einem Messer verletzt. Danach gab es in Podgorica Proteste mit Aufrufen zur Vertreibung von Türken, mehrere Lokale in türkischem Besitz wurden demoliert.

Wegen Tatverdachts wurden zunächst ein türkischer und ein aserbaidschanischer Staatsbürger festgenommen. Das Höhere Gericht in Podgorica hob die Untersuchungshaft auf, weil Videoüberwachung zeigte, dass beide zur Tatzeit in ihrer Unterkunft waren. Danach nahm die Polizei zwei weitere Verdächtige fest, beide aserbaidschanische Staatsbürger. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Offen ist, ab wann die türkische Aussetzung gilt und ob Montenegro darauf reagiert.