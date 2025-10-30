Nach Gewaltdelikten und Ausschreitungen zieht Montenegro die Notbremse: Die Regierung führt eine Visumpflicht für türkische Staatsbürger ein und nimmt Dutzende fest.

Die deutschen Christdemokraten verlangen eine Neubewertung der Staatsbürgerschaftsregelungen und fordern verschärfte Bedingungen für die Vergabe deutscher Pässe. Besonders kritisch sehen sie den zunehmenden Trend, dass Neubürger ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit beibehalten.

Die schwersten israelischen Militärschläge auf Gaza seit Beginn der Feuerpause am 10. Oktober gefährden den ohnehin labilen Waffenstillstand in beispielloser Weise.

Hurrikan Melissa, einer der mächtigsten atlantischen Wirbelstürme der Aufzeichnungen, hat zunächst in Jamaika und Haiti schwere Verwüstungen angerichtet und bedroht nun Kuba. Der Sturm hat in der Karibikregion bereits sieben Menschen das Leben gekostet. Mit Windgeschwindigkeiten von 295 km/h traf Melissa auf die Südwestküste Jamaikas und hinterließ eine Schneise der Zerstörung.

Angesichts der herannahenden Sturmfront ordneten die Behörden der Bahamas die Räumung mehrerer Inseln an.

Montenegros Visumpflicht

In Montenegro kam es zu einem weiteren Zwischenfall, bei dem zwei Bars in Bar, die sich in türkischem Besitz befanden, demoliert wurden. Diese Ausschreitungen reihen sich in eine Serie von Vorfällen ein, die am Wochenende mit Auseinandersetzungen zwischen ausländischen Staatsbürgern, vorwiegend Türken, und Einwohnern der Podgoricaer Siedlung Zabjelo begannen.

Nach der Festnahme von 45 türkischen Staatsbürgern im Zusammenhang mit mehreren Gewaltdelikten haben die montenegrinischen Behörden eine Visumpflicht für türkische Staatsangehörige eingeführt. Die Regierung Montenegros hat eine Verordnung verabschiedet, die eine temporäre Aufhebung der visumfreien Einreise für türkische Bürger vorsieht. Die neue Visaregelung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im montenegrinischen Amtsblatt in Kraft.

In dem am Montag von der Regierung besprochenen Dokument wird betont, dass Montenegro die Interessen und den Status der etwa 14.000 im Land lebenden türkischen Staatsbürger vollumfänglich berücksichtigt. Die Mitteilung kündigt an, dass das Außenministerium Montenegros ein beschleunigtes Visumverfahren für türkische Staatsbürger einrichten wird, um die negativen Auswirkungen der Übergangsphase zu minimieren.

Sicherheitsmaßnahmen

Montenegros Ministerpräsident Milojko Spajic hatte zuvor angekündigt, dass die Regierung am Montag im Eilverfahren über die vorübergehende Aufhebung der Visumfreiheit für türkische Staatsbürger entscheiden werde. Spajic unterstrich, dass die Maßnahme der Wahrung von Stabilität und Sicherheit diene, und merkte an, dass die Regierung weiterhin an der Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Ankara arbeiten werde.

Am Sonntagabend führte die Polizei Durchsuchungen in Podgorica durch, nachdem M. J. aus Podgorica am Samstagabend geschlagen und mit einem Messer verletzt worden war. Gleichzeitig versammelten sich zahlreiche Bewohner in einer Siedlung in Podgorica und skandierten wiederholt abwertende Parolen gegen Türken.

Die Polizei gab am Sonntagabend offiziell bekannt, dass sie zwei türkische Staatsbürger identifiziert und festgenommen hat, die mit der Messerstecherei vom Samstagabend in Verbindung gebracht werden. Die Behörden teilten mit, dass es in den vergangenen 24 Stunden zu mehreren Gewaltvorfällen unter Beteiligung türkischer Staatsbürger gekommen sei und dass mehr als 45 türkische Staatsangehörige festgenommen wurden.

Da er nicht sagen kann: „Loyalität ist mir wichtiger als Ehre“, wird Aleksandar Vucic behaupten, ein Mann von Ehre zu sein. Solche Beispiele gibt es zahllose. In der Philosophie bezeichnet man dies als performativen Widerspruch: Man widerlegt durch sein Handeln die eigene Aussage.

Anstatt sich von den Studenten aus Novi Pazar zu distanzieren, empfinden die Menschen tiefe Scham über die Unaufrichtigkeit der von ihnen finanzierten Polizei, sind empört über die Ungerechtigkeit und überlegen nun, wie sie den Studenten auf ihrem Marsch nach Novi Sad helfen können.

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic gibt den Demonstranten, der Opposition und den Medien die Schuld an der Schießerei in Caciland.