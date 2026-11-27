Bus und Bahn werden teurer, doch nicht für alle. Wer früh genug handelt, spart, und die Politik greift bei einem Ticket ein.

Wer täglich pendelt oder nur gelegentlich mit Bus und Bahn unterwegs ist, muss rund um den Jahreswechsel tiefer in die Tasche greifen. Welche Stichtage und Ausnahmen gelten, hängt vom jeweiligen Anbieter und vom Ticket ab.

Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 schrauben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) die Preise für reguläre Einzeltickets im Fern- und Nahverkehr sowie für die Vorteilscard im Schnitt um 3,5 Prozent nach oben. Von der Anhebung ausgenommen bleiben laut ÖBB die kontingentierten Sparschiene-Angebote und die Ticketpreise auf der Südstrecke.

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Regionale Tarife

Beim Verkehrsverbund Ost-Region (VOR), zu dem Wien, Niederösterreich und das Burgenland gehören, werden die Tarife am 1. Jänner 2027 durchschnittlich um 3,4 Prozent angehoben. Das betrifft Einzelfahrscheine ebenso wie Tages-, Wochen- und Monatskarten.

Zum bisherigen Preis ist die Jahreskarte der Wiener Linien nur mehr erhältlich, wenn ihre Gültigkeit spätestens am 1. Dezember 2026 beginnt. Die Jahreskarte der Wiener Linien kostet 2026 bei Einmalzahlung 467 Euro und ab dem 1. Jänner 2027 483,10 Euro.

Preisdeckel beschlossen

Der Verkehrsausschuss des Parlaments hat am 26. November 2026 mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS eine gesetzliche Obergrenze für das österreichweit gültige KlimaTicket Ö und die Asfinag-Vignette beschlossen. Die Preisanpassung für 2027 darf demnach höchstens 2 Prozent betragen. Die fällige Valorisierung, die sich an der höheren Verbraucherpreisinflation orientiert, wird dadurch gedämpft. Für das reguläre KlimaTicket Ö sind 2027 dann 1.428 Euro zu bezahlen.