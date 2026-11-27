Freitagtraining in Katar, Red-Bull-Box, ein Moment Unachtsamkeit. Für einen Mechaniker wird er zum Schreckmoment, die Kommissare schalten sich ein.

Isack Hadjar hat am Freitag im ersten Freien Training zum Grand Prix von Katar einem Red-Bull-Mechaniker den Fuß überrollt. Laut Team kam der Mitarbeiter bei dem Zwischenfall in der Box ohne schwerwiegendere Verletzungen davon. Hadjar hatte zuvor kurz gestoppt und fuhr dann etwas zu hastig wieder an. Der linke Hinterreifen seines Boliden traf den Mechaniker, der humpelnd zur Seite sprang.

Der Pilot bekam den Vorfall mit, hielt noch einmal kurz an und rollte danach hinaus auf die Strecke. Über den Boxenfunk fragte der 22-Jährige bei seiner Crew nach, wie es den Leuten geht: „Sind alle in Ordnung?“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Untersuchung läuft

Die Rennkommissare nahmen den Vorfall unter die Lupe und eröffneten wegen einer „unsicheren Abfahrt“ aus der Box eine Untersuchung. Vertreter von Red Bull müssen dort Rede und Antwort stehen. Ob dem Rennstall Konsequenzen drohen, blieb zunächst offen.

Katar-Wochenende

Auf dem Lusail International Circuit schloss Hadjar die Auftakteinheit als Dritter ab. Die Bestzeit sicherte sich Mercedes-Pilot Kimi Antonelli, der bereits als Weltmeister feststeht, vor seinem Teamkollegen George Russell.

Der Grand Prix von Katar ist der vorletzte Lauf der laufenden Formel-1-Saison. Zuvor war lange über die Sicherheitslage im Nahen Osten diskutiert worden. Die Formel 1 entschied schließlich, die beiden letzten Rennwochenenden wie geplant auszutragen. Eine Woche nach Katar steigt das Saisonfinale in Abu Dhabi.