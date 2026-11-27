Die Mauttarife für 2027 stehen fest. Lkw zahlen pro Kilometer mehr, und auch die Vignette lässt Autofahrer künftig tiefer in die Tasche greifen.

Die Bundesregierung hat die Lkw-Mautverordnung für das Jahr 2027 veröffentlicht. Demnach wird der Kilometertarif für jene Lkw-Klasse, die auf Autobahnen am häufigsten unterwegs ist, um 3,5 Prozent auf 59,27 Cent angehoben. Für Frächter wird die Benützung von Autobahnen und Schnellstraßen dadurch kostspieliger. Wie stark sich die Mehrbelastung im Einzelfall niederschlägt, richtet sich nach einer ganzen Reihe von Faktoren.

Drei Bestandteile

Grundsätzlich setzen sich die Mauttarife für Lkw über 3,5 Tonnen aus drei Bestandteilen zusammen. Berücksichtigt werden die Infrastrukturkosten, die verkehrsbedingten CO2-Emissionen sowie die Belastung durch Luftverschmutzung und Lärm.

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Teurere Vignette

Auch die Vignette wird teurer. Ihr Preis steigt um zwei Prozent. Die Jahresvignette für Pkw kostet 2026 106,80 Euro und ab 1. Jänner 2027 108,90 Euro.